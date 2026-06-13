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Espectáculos

Final La Granja VIP Perú EN VIVO HOY vía Panamerica TV: votaciones, participantes, horario y cómo ver el reality de convivencia del Canal 5 en Perú

'La Granja VIP' llega a su gran final y uno de los participantes se llevará los S/100.000 de premio. Conoce cómo votar por tu favorito y todos los detalles de la esperada definición.

'La Granja VIP' llega a su fin tras tres meses de competencia. Foto: Panamericana TV
'La Granja VIP' llega a su fin tras tres meses de competencia. Foto: Panamericana TV
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La cuenta regresiva ha comenzado. Hoy, sábado 13 de junio se llevará a cabo la gran final de 'La Granja VIP Perú' 2026, el reality de convivencia de Panamericana Televisión que durante tres meses reunió a diversas figuras del espectáculo en una intensa competencia marcada por desafíos, estrategias y eliminaciones.

Solo uno de los cinco participantes finalistas se llevará el premio mayor de S/100.000. En la esperada gala final, los concursantes competirán por convertirse en el ganador de la temporada.

La granja VIP

'La granja VIP Perú' y los 5 finalistas. Foto: Instagram

PUEDES VER: ‘La granja VIP Perú’ llega a su fin este sábado: quiénes son los finalistas, cómo serán las eliminaciones y cómo votar por ellos

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¿Quiénes son los finalistas de 'La Granja VIP'?

Paul Michael, Pamela López, Gabriela Herrera, Mónica Torres y Shirley Arica continúan en competencia dentro de 'La Granja VIP Perú' 2026. Luego de la gala de eliminación del 12 de junio, 'Cri Cri' quedó fuera de la competencia al no recibir el respaldo suficiente del público, con lo que perdió la oportunidad de llegar a la gran final del reality.

Paul Michael y Mónica Torres fueron los primeros en clasificar a la final. El cantante obtuvo su clasificación tras imponerse en una exigente prueba física, mientras que la actriz consiguió su pase el 10 de junio luego de superar una competencia decisiva frente a sus rivales. Después clasificó Pamela López, quien se convirtió en la tercera finalista al ser la participante con menor cantidad de votos en contra por parte de sus compañeros. Posteriormente, Shirley Arica y Gabriela Herrera completaron la lista de finalistas tras imponerse en la votación del público frente al primo de Jefferson Farfán.

PUEDES VER: ¡Escándalo! Difunden presunto audio que desata polémica en ‘La granja VIP Perú’: aseguran que Paul Michael sería el ganador sin tomar en cuenta los votos del público

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¿Dónde y cómo votar por los finalistas en 'La Granja VIP'?

Los seguidores del reality pueden apoyar a sus participantes favoritos a través de la plataforma oficial de votación habilitada por la producción de 'La Granja VIP Perú'. Para participar, los usuarios deben ingresar al sitio web oficial del programa, crear una cuenta o iniciar sesión con sus datos registrados.

Una vez dentro de la plataforma, los espectadores podrán seleccionar al concursante al que desean respaldar y emitir su voto. La producción también ha habilitado modalidades de votación que permiten incrementar el apoyo a determinados participantes. El resultado final dependerá en gran medida del respaldo del público, que tendrá la última palabra para elegir al ganador de esta edición del reality de convivencia de Panamericana Televisión.

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