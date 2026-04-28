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Módulo Penal de Talara realiza maratón de audiencias virtuales de procesos inmediatos

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Talara, liderado por José Luis Lizano Canales, organiza una maratón de audiencias virtuales para agilizar los procesos penales.

Se llevarán a cabo 13 audiencias relacionadas con delitos de omisión a la asistencia familiar. Fuente: Difusión.
Se llevarán a cabo 13 audiencias relacionadas con delitos de omisión a la asistencia familiar. Fuente: Difusión.
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Con el objetivo de fortalecer la celeridad en la atención de los procesos penales, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Talara, a cargo del magistrado José Luis Lizano Canales, viene desarrollando una maratón de audiencias virtuales de procesos inmediatos.

Durante esta maratón, el magistrado, junto a su equipo conformado por secretarios, especialistas y asistentes judiciales, tiene programado el desarrollo de 13 audiencias de procesos inmediatos, vinculados a los delitos de omisión a la asistencia familiar y violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

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