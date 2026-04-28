Presidente de la Corte de Sullana Yone Pedro Li Córdova capacita a personal de serenazgo municipal de Sullana

La actividad, realizada en el auditorio de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, se enmarca en la celebración del "Día del Sereno Municipal". Fuente: Difusión.

La actividad, realizada en el auditorio de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, se enmarca en la celebración del "Día del Sereno Municipal". Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana Yone Pedro Li Córdova tuvo a cargo una exposición al personal de la unidad de Serenazgo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la municipalidad provincial de Sullana, sobre las limitaciones legales, prohibiciones y responsabilidades que tiene el sereno municipal en su accionar como agente de defensa de la seguridad ciudadana.

La actividad se llevó a cabo en el auditorio de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres en vísperas del “Día del Sereno Municipal” establecido por la Ley N° 31297 (Ley de Servicio de Serenazgo Municipal), fecha donde se reconoce la labor de vigilancia, apoyo en emergencias y seguridad ciudadana, que brindan los agentes, fortaleciendo la convivencia pacífica.

En su intervención el titular de la Corte remarcó las disposiciones relacionadas al uso de medios de defensa, como estrategias disuasivas, de prevención y de apoyo a la policía, el arresto ciudadano en caso de registrarse algún acto delictivo y la prohibición de uso de armas de fuego.

Mas adelante se hizo presente el administrador de la Unidad de Flagrancia de Sullana Percy Gonzaga Correa, acompañado del Abog. Ernesto Junior Garnique Flores, del pool especialistas judiciales de los juzgados Penales Unipersonales de la unidad de Flagrancia Delictiva de Sullana, que abordó el tema " El Delito de Flagrancia Delictiva".

Asistieron cerca de 50 efectivos y contó con la presencia de funcionarios de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.