➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 14 de junio, según Jhan Sandoval
Descubre las orientaciones que los astros tienen preparadas para este día, donde Aries, Tauro, Géminis y el resto de signos del zodiaco recibirán valiosas señales para afrontar su jornada, según las predicciones de Jhan Sandoval.
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- Horóscopo Zodiacal
Jhan Sandoval presenta el horóscopo de hoy, domingo 14 de junio, con las predicciones para los 12 signos del zodiaco, donde podrás conocer las energías que marcarán la jornada y las señales que podrían influir en el amor, el trabajo, la economía y las decisiones más importantes del día, mientras Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis descubren lo que les deparan los astros.
¿Qué dice el horóscopo de este domingo 14 de junio?
- Aries: Un miembro del hogar está faltando al respeto a las normas que había asumido. Es el momento de ser más exigente y advertir sobre las consecuencias en caso su comportamiento sea recurrente.
- Tauro: Necesitas hacerte entender y luego comprender el punto de vista de tu pareja. Esa será la solución para que hoy acaben las diferencias que constantemente los lleva a rivalizar y distanciarse.
- Géminis: Por más tiempo y dedicación que hayas invertido sientes que tu relación con esa persona no se ha estabilizado. Decidirás retirarte y esperar nuevas y mejores oportunidades en el amor.
- Cáncer: Las razones por las cuales esa persona ha juzgado tu comportamiento son lógicas y reales. No cuidó las formas, pero el fondo es real. Evalúa qué debes de cambiar para que todo mejore.
- Leo: Aunque te sientas tentado a comunicarte con esa persona que fue parte de tu pasado, sabes en el fondo que no es lo más saludable. Son pocas las posibilidades de una reconciliación real y lo sabes.
- Virgo: Ya no puedes esconder lo que realmente piensas. Esa persona no parece cambiar y ha llegado el momento que te escuche y sepa como realmente te sientes con su comportamiento. Confronta.
- Libra: Hay heridas emocionales que necesitas sanar si realmente deseas volverte a estabilizar en lo sentimental. No puedes seguir desconfiando a cada instante de esa persona que estás conociendo.
- Escorpio: Esa persona dará el primer paso para limar las asperezas que los han tenido en una constante de tensiones y peleas. Ten disposición a escuchar y no estés a la defensiva si deseas conciliar.
- Sagitario: Tienes deseos de ver a esa persona, pero si te quedas a la espera de su comunicación o de algún mensaje el tiempo seguirá pasando. Arriésgate y toma la iniciativa, habrá receptividad.
- Capricornio: Estás perdiendo la motivación que antes tenías para buscar a esa persona y apostar por una relación. Detente y medita cuáles son los motivos por los cuales estás tomando tanta distancia.
- Acuario: Algo te está molestando del comportamiento de tu pareja. Expresa lo que sientes, pero evita hacerlo desde el orgullo puesto que te costará entender razones y solo tratarías de imponerte.
- Piscis: Los conflictos ya han pasado y ahora que las aguas están calmas te darás cuenta que tu proceder tampoco fue el correcto. Busca el diálogo, esa persona espera aclarar todo mal entendido.