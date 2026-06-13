Pamela López quedó en el segundo lugar de 'La Granja VIP Perú' y su pareja, Paul Michael, en el cuarto puesto. | Foto: composición LR/Panamericana TV

Pamela López quedó en el segundo lugar de 'La Granja VIP Perú' y su pareja, Paul Michael, en el cuarto puesto. | Foto: composición LR/Panamericana TV

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Pamela López no logró quedarse con el triunfo en ‘La Granja VIP Perú’. En una final de infarto, la influencer ocupó el segundo lugar al perder en votos frente a Shirley Arica, quien se llevó a casa el premio de S/100.000 luego de 13 semanas de intensa competencia en un set aislado.

Lejos de mostrar una actitud de derrota, la novia de Paul Michael —cuarto finalista— confesó sentirse ganadora más allá de los resultados en una entrevista postshow, donde además hizo mea culpa sobre las polémicas que protagonizó junto a su pareja en el reality de supervivencia de Panamericana TV.

Pamela López se sincera tras ocupar el segundo lugar de ‘La Granja VIP Perú’

Tras el anuncio que proclamó a Shirley Arica como ganadora, Pamela López celebró su segundo lugar acompañada de Paul Michael. Al ser abordada por Ric La Torre, conductor del postshow de ‘La Granja VIP Perú’, la participante se sinceró sobre su posición en el podio y dejó claro que llegar entre los cinco más votados ya representaba una victoria personal. “Me siento ganadora por haber quedado entre los cinco primeros, y haber aguantado tantas cosas, y haber aprendido también”, declaró.

La aún esposa de Christian Cueva también reaccionó con gratitud al escuchar que muchos espectadores pudieron conocerla mejor y conectar con su desempeño en el reality. En esa línea, compartió una reflexión sobre la transformación que experimentó durante la competencia y reconoció sus errores, pero aseguró que decidió quedarse con lo positivo de la experiencia. “Lo que mencionas es la parte más bonita y me quiero quedar con eso. He tenido muchos aciertos y muchos desaciertos, pero me voy a quedar con lo mejor siempre”, añadió.

En otro segmento del postshow, Pamela López se quebró al abordar los talentos que pudo mostrar al público gracias a las pantallas del programa. Al mirar hacia atrás, admitió que le generaba pesar pensar que no había concluido su carrera y que había estado enfocada principalmente en su vida familiar. Sin embargo, su participación en ‘La Granja VIP Perú’ le permitió descubrir una faceta artística que desconocía y que la alentó a reconocer que posee una vena creativa.

Al escucharla, Ric La Torre le recordó que debía confiar en sí misma y creer que es una mujer talentosa, capaz de seguir formándose para avanzar más allá de sus errores. Pamela, conmovida por esas palabras, no descartó continuar explorando oportunidades en el mundo del entretenimiento.