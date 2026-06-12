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Donald Trump anunció este viernes la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias el ‘Niño Guerrero’, considerado el máximo líder de la banda Tren de Aragua, calificada por el presidente norteamericano como "una de las organizaciones terroristas más sanguinarias". El operativo se realizó en un trabajo conjunto con Venezuela.

"Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó un ataque cinético rápido y letal para eliminar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua. Como resultado, los terroristas ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento y lugar, y los enviaremos al infierno, donde pertenecen", dijo el republicano a través de su red Truth Social.

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Así fue el ataque contra ‘Niño Guerrero’

Trump acompañó su publicación con un video de 10 segundos que muestra la vista aérea de un edificio rodeado de vegetación antes de que se produzca una explosión, la cual levanta una nube de humo. No se distingue claramente a ninguna persona en las imágenes, pero fuentes oficiales confirman que el criminal fue abatido.

Estados Unidos designó al Tren de Aragua como organización terrorista. La banda opera en varios países de América Latina. El Departamento de Estado de EE. UU. ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera detener o condenar al jefe de nombre completo Héctor Rusthenford Guerrero Flores.

¿Quién fue ‘Niño Guerrero’, exlíder del Tren de Aragua?

Guerrero Flores, de 43 años, fue acusado a finales del año pasado en un tribunal federal de Nueva York de cargos que incluían crimen organizado, conspiración para brindar apoyo material a terroristas y al tráfico de cocaína.

También conocido como "El Innombrable" o "La Gran Ceja", dirigió Tren de Aragua durante más de una década, contribuyendo a su crecimiento desde una pandilla carcelaria venezolana hasta una grupo transnacional con presencia en toda América, incluyendo Estados Unidos, según fiscales federales. La acusación formal lo señala como jefe de una organización criminal dedicada incluso al narcotráfico, trata de personas, extorsión de comunidades locales y actos de violencia.

¿Cómo iniciaron las operaciones de el Tren de Aragua?

La fiscalía estadounidense alega que en sus inicios ‘Niño Guerrero’ dirigía su banda desde la prisión venezolana de Tocorón, en coordinaciones con los pandilleros en el exterior y cobrando una comisión por sus actividades. El criminal entró y salió del centro de reclusión durante años: escapó en 2012 y fue recapturado un año después. Fue sentenciado a 17 años de privación de la libertad en 2018, pero escapó otra vez en 2023. desde entonces se mantuvo prófugo.