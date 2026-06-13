Simpatizantes de Juntos por el Perú marchan en el Centro de Lima pidiendo la "defensa del voto popular"

ciudadanos a nivel nacional se unen para respaldar a Roberto Sánchez y defender el voto. | Foto: Carlos Felix

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Ciudadanos a nivel nacional se unen para marchar en respaldo al candidato presidencial Roberto Sánchez. La movilización responde al actual escenario electoral tras la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Según los organizadores, la manifestación busca defender el voto y exige absoluta transparencia durante la etapa de revisión de actas, la cual está marcada por una estrecha diferencia de votos entre el candidato de Juntos por el Perú y Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

Vigilancia ciudadana y desarrollo pacífico

Hernando Cevallos, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, confirmó el respaldo a estas movilizaciones e indicó que la presencia en las calles representa una forma de vigilancia activa frente a posibles controversias en el proceso.

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El dirigente exhortó a la ciudadanía a mantener la movilización de forma democrática. Asimismo, Roberto Sánchez, líder del partido, señaló que la concentración se desarrollará de manera ejemplar y festiva, con el objetivo de evitar cualquier tipo de controversias.

Primeros reportes de la movilización

Simpatizantes de Juntos por el Perú se dirigen al Jurado Nacional de Elecciones para expresar su respaldo en relación con los comicios presidenciales.

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