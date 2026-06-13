Resultados ONPE actualizados EN VIVO: cómo va el conteo y quién va ganando la Segunda Vuelta de las Elecciones 2026
Sigue el conteo oficial de la ONPE minuto a minuto. Conoce cómo avanza el conteo de actas a nivel nacional y el voto en el extranjero, en una definición voto a voto entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori por la presidencia del Perú.
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- Capturan a general PNP prófugo acusado de pagar soborno de S/ 100 mil a jueza
En esta transmisión en vivo te mostramos el avance real del escrutinio y qué candidato toma la delantera en estas elecciones 2026. Además, la ciudadanía puede consultar el estado de la jornada electoral a través de este enlace: https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/resumen
Resultados oficiales ONPE EN VIVO: conteo de votos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la segunda vuelta 2026
Conteo en el extranjero al 95,124%: Keiko Fujimori en primer lugar con 63,387%
Resultados ONPE 98,397%: Keiko Fujimori lidera con 50,024% y Roberto Sánchez le sigue con 49,976%
Keiko Fujimori saca ventaja de más de 4.000 votos a Roberto Sánchez
Con el 100% de actas contabilizadas, la candidata de Fuerza Popular tiene el 50,012% de votos sobre el 49,988% que sumó Roberto Sánchez. La diferencia entre ambos postulantes ha ido aumento en el transcurso de las horas y actualmente es 4.310 votos.
Llegan las últimas 9 actas pendientes desde Loreto: solo quedan las actas observadas
Con la llegada de las últimas 9 actas desde el distrito de Yaquerana, en Loreto, la ONPE completó el 100 de actas observadas tras 5 días de la segunda vuelta. Así lo anunció la institución a través de sus cuentas oficiales.
A las 6:56:00 p. m., alcanzamos el 100 % de actas procesadas en la Segunda Elección Presidencial 2026. 🗳️🇵🇪— ONPE (@ONPE_oficial) June 13, 2026
🔎 Consulta los resultados aquí 👉 https://t.co/RSZwDnyV6m#SEP2026 pic.twitter.com/dqoVZQ1DqE
Resultados ONPE al 98,258%: Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez por 1.303 votos
Según el último conteo de la ONPE, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, va adelante del candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, por 1.303 votos. Solo están pendiente la llegada de 9 actas de Loreto.
Resultados ONPE al 98,257%: Keiko Fujimori lidera con una ventaja de 1,224 votos sobre Roberto Sánchez
Conteo en el extranjero: Keiko Fujimori se mantiene en primer lugar con 63,429%
Resultados ONPE al 98.254%: Keiko Fujimori lidera con una ventaja de 1,027 votos sobre Roberto Sánchez
Conteo en Brasil al 98,077%: Keiko Fujimori en primer lugar con 72,259%
Conteo en Bolivia al 95,455%: Keiko Fujimori en primer lugar con 61,196%
Resultados en Argentina al 93,645%: Keiko Fujimori en primer lugar con 61,309%
Votos en el extranjero al 94,495%: Keiko Fujimori lidera con 63,429%
Resultados ONPE al 98,239%: Keiko Fujiimori mantiene el primer lugar con 50,002%
Resultados ONPE al 98,230%: Keiko Fujimori presenta 50.003%
Keiko Fujimori mantiene el primer lugar con 50.002%
Conteo ONPE avanza al 98.215 %: Keiko Fujimori toma la delantera y sobrepasa a Sánchez por poco más de 600 votos
Con el 98,21% del escrutinio de la ONPE contabilizado, Keiko Fujimori sobrepasó a Roberto Sánchez. Ahora, la candidata de Fuerza Popular tiene el 50,002% de los votos, mientras que el líder de Juntos por el Perú tiene el 49,998%. La diferencia entre ambos candidatos es de apenas 651 votos.
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Conteo ONPE avanza al 97.982 %: Sánchez mantiene una ventaja de más de 6 mil votos sobre Keiko
Con el 97.982 % de actas contabilizadas, Roberto Sánchez mantiene una ventaja de más de 6 mil votos sobre Keiko Fujimori en el conteo oficial de la ONPE. Según el último reporte, el candidato de Juntos por el Perú registra 9 millones, 20 mil 928 votos (50.019%), mientras que la postulante de Fuerza Popular alcanza 9 millones, 14 mil 171 votos (49.981%), estableciendo una diferencia de 6 mil 757 votos. Restan por procesarse las últimas actas del país y del extranjero.
Conteo en Nueva Zelanda al 100%: Keiko Fujimori en primer lugar con 67,063%
Conteo en la República Árabe de Egipto al 100%: Roberto Sánchez en primer lugar con 70%
Conteo en República Dominicana al 100%: Keiko Fujimori en primer lugar con 63,959%
Resultados ONPE al 97,904%: Roberto Sánchez lidera con 50,025% y Keiko Fujimori le sigue con 49,975%
Conteo del extranjero al 83,602%: Keiko Fujimori en primer lugar con 63,368%
Resultados ONPE al 97,889%: Roberto Sánchez lidera con 50,026% y Keiko Fujimori le sigue con 49,974%
Conteo en Paraguay al 50%: Keiko Fujimori en primer lugar con 80.96%
Conteo en Panamá al 100%: Keiko Fujimori en primer lugar con 76,696%
Conteo en México al 100%: Keiko Fujimori en primer lugar con 71,429%
Conteo en Guatemala al 100%: Keiko Fujimori en primer lugar con 77,778%
Conteo en El Salvador al 100%: Keiko Fujimori en primer lugar con 66,049%
Conteo en Ecuador al 100%: Keiko Fujimori en primer lugar con 66,049%
Conteo en Costa Rica al 100%: Keiko Fujimori en primer lugar con 75,275%
Conteo en Colombia al 100%: Keiko Fujimori en primer lugar con 72,970%
Conteo en Cuba al 100%: Roberto Sánchez en primer lugar con 68,750%
Conteo en Uruguay al 100%: Keiko Fujimori en primer lugar con 63,222%
Conteo en el extranjero al 83,523%: Keiko Fujimori en primer lugar con 63,363%
Resultados ONPE al 97.804%: Roberto Sánchez lidera con 50.014% y Keiko Fujimori le sigue con 49.986%
Conteo en el extranjero al 83.366%: Keiko Fujimori lidera con 63.365%
Resultados ONPE al 97.718%: Roberto Sánchez se mantiene en el primer lugar con 50.022% y Keiko Fujimori le sigue con 49.978%
Conteo ONPE: diferencia entre Keiko y Sánchez es de 8 mil 378 votos
La diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se redujo a 8 mil 378 votos, según el último avance del conteo oficial de la ONPE. A medida que se incorporan nuevas actas al escrutinio nacional y extranjero, la brecha entre ambos candidatos continúa ajustándose.
Keiko Fujimori lidera en 9 regiones con el apoyo más alto en el Callao
Roberto Sánchez ocupa el primer lugar en 16 regiones con el apoyo más alto en Puno
Conteo en Amazonas al 99.765%: Roberto Sánchez en primer lugar con 64.457%
Resultados ONPE al 97.364%: Roberto Sánchez lidera con 50.055% y Keiko Fujimori le sigue con 49.945%
Keiko Fujimori alcanza 63.4% de votos en Lima, según el conteo al 96% de la ONPE
Mayoría de votos en Pasco son para Roberto Sánchez
Fujimori tiene mayoría de votos en el extranjero
Sánchez mantiene el primer lugar en el conteo de votos al 96.437%
Conteo en Áncash al 98.704%: Roberto Sánchez en primer lugar con 56.600%
Conteo en Amazonas al 99.765%: Roberto Sánchez en primer lugar con 64.457%
Resultados ONPE al 34.015%: Keiko Fujimori se mantiene en el primer lugar con 64.609%
Resultados ONPE al 96.381%: Roberto Sánchez lidera con 50.118% y Keiko Fujimori le sigue con 49.882%
Conteo ONPE: ¿Cuántas actas faltan contabilizar?
La ONPE continúa con el procesamiento de actas de la segunda vuelta presidencial y aún restan 1,905 actas por contabilizar para alcanzar el 100% del escrutinio nacional. Según el último reporte, se han procesado 89,307 actas, equivalentes al 96.271 % del total, mientras que las restantes corresponden a mesas pendientes de cómputo, actas observadas y votos provenientes del extranjero que siguen incorporándose al conteo oficial.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatan en Finlandia
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez registraron un empate en la votación de Finlandia, según el conteo de la ONPE de peruanos residentes en ese país. Ambos candidatos obtuviero 41 votos.
Resultados ONPE al 96.273%: Roberto Sánchez lidera con 50.118% y Keiko Fujimori le sigue con 49.882%
Resultados ONPE al 96.204%: Roberto Sánchez lidera con 50.100% y Keiko Fujimori le sigue con 49.900%
Conteo en el extranjero al 31.538%: Keiko Fujimori lidera se mantiene en primer lugar con 65.045%
Conteo en Estados Unidos al 53%: Keiko Fujimori en primer lugar con 77.73%
Resultados ONPE al 96.096%: Roberto Sánchez lidera con 50.072% y Keiko Fujimori le sigue con 49.928%
Conteo en Italia al 24.30%: Roberto Sánchez en primer lugar con 51.27%
Conteo en el extranjero al 31.420%: Keiko Fujimori en primer lugar con 65.03%
Resultados ONPE al 96.021%: Roberto Sánchez lidera con 50.056% y Keiko Fujimori le sigue con 49.944%
Resultados ONPE al 95.979%: Roberto Sánchez lidera con 50.057% y Keiko Fujimori le sigue con 49.943%
Conteo en el extranjero al 30.397%: Keiko Fujimori en primer lugar con 65.46%
Resultados ONPE al 95.977%: Roberto Sánchez lidera con 50.057% y Keiko Fujimori le sigue con 49.943%
Resultados ONPE al 95.961%: Roberto Sánchez lidera con 50.056% y Keiko Fujimori le sigue con 49.944%
Conteo en el extranjero al 30.201%: Keiko Fujimori en primer lugar con 65.441%
Resultados ONPE al 95.894%: Roberto Sánchez lidera con 50.061% y Keiko Fujimori le sigue con 49.939%
Conteo en el extranjero al 26.03%: Keiko Fujimori en primer lugar con 64.94%
Conteo al 95.82%: Roberto Sánchez mantiene el primer lugar con 50.066%
Conteo en el extranjero al 20.72%: Keiko Fujimori en primer lugar con 65.92%
Conteo al 95.69%: Roberto Sánchez mantiene el primer lugar con 50.074%
Conteo al 95%: Roberto Sánchez mantiene el primer lugar con 50.118%
Lambayeque: Keiko logra 58% de votos y Roberto Sánchez 41%
Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Lambayeque
- Keiko Fujimori - 58,849%
- Roberto Sánchez - 41,151%
Conteo ONPE: Keiko Fujimori lidera el voto en el extranjero
Keiko Fujimori lidera la votación de los peruanos residentes en el extranjero, según el avance del conteo oficial de la ONPE. De acuerdo con el último reporte, la candidata de Fuerza Popular obtiene 10,768 votos (56.742%), mientras que Roberto Sánchez registra 8,209 votos (43.258%), con 103 actas procesadas del exterior, lo que representa el 4.050% del total de sufragios emitidos fuera del país.
Keiko Fujimori se posiciona en el Callao
Keiko Fujimori se posiciona en el Callao: logró 65% de votos frente a 34% de Sánchez.
- Keiko Fujimori - 65,606%
- Roberto Sánchez - 34,394%
Roberto Sánchez logró 66% de votos en Cajamarca
Cajamarca prefiere a Roberto Sánchez: JP logró 66% de votos y Fuerza Popular 33%, según ONPE.
Sánchez tiene aplastante victoria sobre Keiko en Apurímac
Roberto Sánchez mantiene delantera sobre Fujimori
ONPE al 94.102 %: Sánchez le saca una ventaja de 11,028 votos a Fujimori
Al 94.102 % de actas contabilizadas, Sánchez le saca una ventaja de 11,028 votos a Fujimori.
Lambayeque al 99%: Fujimori con 58% de votos y Sánchez con 41%
El conteo de la ONPE en la región Lambayeque al 99% presenta a Fujimori con 58% de votos y a Sánchez con 41. En la primera vuelta, Fujimori también ganó en esta región.
Empieza el conteo de votos del extranjero
Sánchez toma la delantera en conteo al 93% de la ONPE
Con el conteo al 93.9% de la ONPE, Roberto Sánchez ya empieza a tomar la delantera. Cuenta con 50% de votos frente al 49% de Fujimori.
Resultados ONPE al 99.193% en Arequipa: Roberto Sánchez lidera con 63.574% y Keiko Fujimori le sigue con 36.426%
Resultados ONPE al 91.263% en Cusco: Roberto Sánchez lidera con 77.823% y Keiko Fujimori le sigue con 22.177%
Resultados ONPE al 99.283% en La Libertad: Keiko Fujimori lidera con 57.534% y Roberto Sánchez le sigue con 42.466%
Resultados ONPE al 97.619% en El Callao: Keiko Fujimori lidera con 65.6% y Roberto Sánchez le sigue con 34.394%
Resultados ONPE 96.841% en Lima: Keiko Fujimori lidera con 63,5% y Roberto Sánchez le sigue con 36,5%
Participación ciudadana supera el 68% con más de 18,7 millones de votantes, según la ONPE
La ONPE informó que, con el 93.156% de actas contabilizadas, la participación ciudadana en la segunda vuelta presidencial alcanza el 68.474%, lo que representa 18 millones 710 mil 879 electores que acudieron a las urnas. En tanto, se registran 6 millones 333 mil 305 ciudadanos ausentes (23.177%), mientras que un 8.349% de electores aún permanece pendiente de clasificación debido a que las actas correspondientes siguen en proceso de contabilización.
ONPE: aún no se inicia el conteo del voto en el extranjero
Según la plataforma de la ONPE aún no se ha iniciado el procesamiento de las actas correspondientes al voto de los peruanos en el extranjero. Por ello, los resultados oficiales difundidos hasta el momento corresponden únicamente a las mesas contabilizadas dentro del territorio nacional, mientras se espera la incorporación progresiva de los sufragios emitidos fuera del país.
Resultados ONPE al 92.719%: Empieza a reducirse la diferencia entre Fujimori y Sánchez
Con el 92.719% de actas contabilizadas por la ONPE, la diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez comienza a reducirse conforme avanza el conteo oficial de la segunda vuelta. Según el último reporte, Fujimori registra 8'737,374 votos (50.140%), mientras que Sánchez alcanza 8'688,518 votos (49.860%), lo que deja una brecha de 48,856 votos entre ambos candidatos a medida que se procesan las actas restantes.
Resultados ONPE al 74.795%: Keiko sigue liderando la votación
Resultados ONPE al 65%: Keiko Fujimori lidera con 52.72% y Roberto Sánchez le sigue con 47.27%
Resultados ONPE al 63%: Keiko Fujimori lidera con 52.69% y Roberto Sánchez le sigue con 47.31%
Resultados ONPE al 61%: Keiko Fujimori lidera con 52.69% y Roberto Sánchez le sigue con 47.30%
Resultados ONPE al 59%: Keiko Fujimori lidera con 52.81% y Roberto Sánchez le sigue con 47.31%
Resultados ONPE al 56%: Keiko Fujimori lidera con 52.66% y Roberto Sánchez le sigue con 47.33%
Resultados ONPE al 54%: Keiko Fujimori lidera con 52.63% y Roberto Sánchez le sigue con 47.36%
Resultados ONPE al 52%: Keiko Fujimori lidera con 52.701% y Roberto Sánchez le sigue con 47.299%
Resultados ONPE al 50%: Keiko Fujimori lidera con 52.674 % y Roberto Sánchez le sigue con 47.326 %
Conteo oficial de la ONPE al 48.948%: Keiko Fujimori se mantiene con 52.7% y Roberto Sánchez le sigue con 47.2%
Conteo oficial de la ONPE al 44.838%: Keiko Fujimori lidera con 52.779% y Roberto Sánchez le sigue con 47.221%
Conteo oficial de la ONPE al 38.34%: Keiko Fujimori lidera con 52.66% y Roberto Sánchez le sigue con 47.33%
Conteo oficial de la ONPE al 34.72%: Keiko Fujimori lidera con 52.71% y Roberto Sánchez le sigue con 47.28%
Conteo oficial de la ONPE al 29.19%: Keiko Fujimori lidera con 52.57% y Roberto Sánchez le sigue con 47.42%
Conteo oficial de la ONPE al 27%: Keiko Fujimori lidera con 52.56% y Roberto Sánchez le sigue con 47.43%
Conteo oficial de la ONPE al 25%: Keiko Fujimori lidera con 52.51% y Roberto Sánchez le sigue con 47.49%
Conteo oficial de la ONPE al 23.16%: Keiko Fujimori lidera con 52.55% y Roberto Sánchez le sigue con 47.44%
Conteo oficial de la ONPE al 19.03%: Keiko Fujimori lidera con 52.59% y Roberto Sánchez le sigue con 47.46%
Conteo oficial de la ONPE al 16.90%: Keiko Fujimori lidera con 52.44% y Roberto Sánchez le sigue con 47.55%
ONPE al 12.990%: Keiko Fujimori registra un 52.497% y Roberto Sánchez un 47.503%
ONPE al 12.990% muestra que Keiko Fujimori se impone con 52.497% ante Roberto Sánchez que registra un 47.503%.
Resultados oficiales de la ONPE estarán listos a mediados de julio
A medidos de julio se darán, tras las impugnaciones posibles, los resultados oficiales que confirmarán al nuevo presidente del Perú.
Este es el LINK para conocer el conteo de votos de la ONPE en vivo
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó la plataforma web para seguir los resultados de la Segunda Elección Presidencial 2026.
Los ciudadanos podrán conocer el avance del conteo de votos para la elección del presidente y vicepresidentes de la República.
Para ver los resultados de las elecciones, puedes acceder al sitio web: https://segundavuelta.onpe.gob.pe/ donde se publican los resultados oficiales de ONPE
¿Sánchez o Fujimori? ONPE inicia el conteo oficial: entra AQUÍ para ver el resultado en tiempo real
Para saber el resultado del conteo oficial, puedes ver la página oficial de la ONPE haciendo click AQUÍ.
Elecciones 2026: ONPE comienza conteo oficial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Hasta el momento, el conteo oficial de ONPE ha procesado el 0.26% de los votos. Colocando a Keiko Fujimori por delante de Roberto Sánchez.
Roberto Burneo reitera rechazo a narrativas de fraude
El jefe del JNE, Roberto Burneo, señaló que los resultados se darán a conocer de manera progresiva a través de los canales oficiales. Además, aclaró que no hay fraude electoral. "Invocamos responsabilidad a las autoridades gubernamentales, organismos electorales y también a las organizaciones políticas y a todos los ciudadanos. No ha habido fraude, todo ha sido debidamente llevado".
JNE informa que se mantienen coordinando con la PNP y la Fiscalía para tomar medidas por cédulas alteradas
Los reportes sobre cédulas con marcas o manchas vienen siendo atendidos, de acuerdo con la normativa y la ley junto al equipo de fiscalización del JNE, la PNP y el Ministerio Público.
ONPE se mantiene monitoreando el proceso electoral a través del Sistema de Cómputo Electoral (SCE)
Mediante este sistema se supervisa el procedimiento en los 126 centros de cómputo de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).
ONPE: Resultados de senadores y diputados todavía no cierran al 100%
De acuerdo con su página oficial, los resultados de las votaciones para las cámaras de Diputados y Senadores aún no se han cerrado al 100%. En el caso de los senadores por distrito único, el escrutinio alcanza el 99,84%; en los senadores por distrito múltiple, llega al 99,42%; y en la Cámara de Diputados, los resultados registran un avance del 99,67%.
Elecciones 2026: ¿A qué hora se sabrá el conteo rápido de la ONPE?
Bernardo Pachas, titular encargado de la ONPE, señaló que los resultados del conteo rápido comenzarían a conocerse alrededor de las 8:00 p. m. Por otro lado, la encuesta a boca de urna de Ipsos será difundida a las 5:00 p. m., una vez concluida la jornada de votación.