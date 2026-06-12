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Marcha ‘La toma de Lima’: Municipalidad oficializa desvíos y restricciones vehiculares en el Centro Histórico por movilizaciones

La Policía Nacional coordinará operativos de control del tránsito y seguridad durante las manifestaciones. Las restricciones no afectarán a ambulancias y vehículos oficiales.

La MML anunció restricciones de tránsito en el Centro Histórico desde el 13 hasta el 15 de junio debido a movilizaciones programadas.
La MML anunció restricciones de tránsito en el Centro Histórico desde el 13 hasta el 15 de junio debido a movilizaciones programadas. | Foto: La República/MML/Composición LR
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La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció restricciones temporales a la circulación vehicular en diversas vías del Centro Histórico como medida preventiva ante las movilizaciones convocadas para los próximos días. La disposición fue adoptada en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y estará vigente desde las 00:00 horas del 13 de junio hasta las 00:00 horas del 15 de junio.

Según el comunicado oficial, la medida busca garantizar la seguridad vial, preservar el orden público y proteger el Centro Histórico de Lima. Para ello, se estableció un perímetro restringido en el Cercado de Lima, donde se realizarán operativos de control y desvíos vehiculares durante el desarrollo de las manifestaciones.

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Estas son las vías que permanecerán restringidas en el Centro Histórico

De acuerdo con la Municipalidad de Lima, el cierre vehicular abarcará el perímetro interno delimitado por la avenida Alfonso Ugarte, el contorno del río Rímac, los jirones Amazonas y Huánuco, así como las avenidas Sebastián Lorente, Miguel Grau y 9 de Diciembre.

El mapa difundido por la comuna muestra que toda la zona comprendida dentro de este perímetro permanecerá restringida para la circulación vehicular. Los conductores deberán utilizar las vías que rodean el área cerrada, donde se mantendrá el flujo vehicular bajo supervisión de la PNP y las autoridades de transporte.

PUEDES VER: Marcha 'La toma de Lima': ¿Qué ruta tomará la movilización en apoyo a Roberto Sánchez?

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PNP y ATU coordinarán operativos y posibles cambios en el transporte público

Las acciones de control, según el comunicado, estarán a cargo de la Policía Nacional del Perú, que será responsable de ejecutar los cierres de acceso, regular el tránsito y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad durante las movilizaciones. Estas labores se realizarán en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Respecto al transporte público, las autoridades indicaron que la circulación de unidades del Metropolitano y de los corredores complementarios podría ser habilitada o restringida dependiendo de las condiciones de seguridad que se presenten durante la vigencia de la medida.

La restricción no aplicará para ambulancias, unidades de bomberos, vehículos de la Policía Nacional, vehículos oficiales en cumplimiento de funciones, residentes y propietarios de inmuebles ubicados dentro del perímetro restringido, así como para vehículos con destino a playas de estacionamiento autorizadas y unidades logísticas vinculadas a actividades permitidas.

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