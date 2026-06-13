HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este sábado 13 de junio, según Jhan Sandoval

Descubre lo que los astros tienen preparado para ti este día. Aries, Tauro, Géminis y los demás signos del zodiaco recibirán valiosas orientaciones para afrontar su jornada, según Jhan Sandoval.

Consulta el horóscopo de hoy, sábado 13 de junio. | Foto: composición LR
Consulta el horóscopo de hoy, sábado 13 de junio. | Foto: composición LR | Foto: Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Jhan Sandoval presenta el horóscopo HOY, sábado 13 de junio, con las predicciones para los 12 signos del zodiaco. Conoce qué energías marcarán tu jornada y qué señales podrían influir en el amor, el trabajo, la economía y las decisiones más importantes del día. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les deparan los astros.

¿Qué dice el horóscopo de este sábado 13 de junio?

Aries: Podrías recibir la ayuda de una persona que tiene recursos o el conocimiento que tú necesitas. En lo familiar, actuaras de manera generosa y colaborarás con un ser querido en problemas.

TE RECOMENDAMOS

YOGA TÁNTRICO: CÓMO TRANSFORMAR TU ENERGÍA Y TU CONSCIENCIA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tauro: Evitas aclarar las diferencias que tienes con tu pareja con tal de no pelear, pero lo único que conseguirás es acumular tensiones y luego explotar. Dialoga, es tiempo de limar toda aspereza.

Géminis: No uses la indiferencia o el silencio como un escudo ante lo que te parecen ataques de parte de un familiar. Enfrenta los conflictos de manera alturada y verás cómo se solucionan tus problemas.

Cáncer: La sombra de esa relación pasada sigue como una herida abierta en tu corazón. No puedes invertir más tiempo en recuerdos que solo te lastiman. Sana y quema etapas. Necesitas renovarte.

Leo: La persona que te interesa tiene un comportamiento extraño que no logras leer. No puedes quedarte con la duda ni elucubrando hipótesis que te hacen daño. Habla y pídele abiertamente explicaciones.

Virgo: No permitas que ninguna niebla gris cubra el entusiasmo con el que venías afrontando los desafíos que tienes. Aunque parezcan lejanos, las soluciones a todos tus problemas están por aparecer.

Libra: Tienes que dominarte y no perder el control. Hay situaciones a tu alrededor que te encienden de cólera, pero estallar no es la solución. Mantén la calma y verás cómo todo empieza a resolverse.

Escorpio: Los cambios que estás viviendo no son generados por la casualidad. El destino está tejiendo algo importante para ti y no debes resistirte. Lo que viene será positivo y para tu crecimiento.

Sagitario: Una discusión superficial con tu pareja será la evidencia de problemas más hondos que no han logrado superar. Si realmente valoras tu relación, necesitas atender esta situación. Recuérdalo.

Capricornio: Tu energía será muy magnética. Aprovecha esta vibración y asiste a eventos o reuniones con tus amistades. Muchas personas pondrán los ojos sobre ti. Concretarás un viaje pronto.

Acuario: Aunque digas una verdad, evita lastimar en el proceso. Alguien podría verse muy afectado por tus palabras, puesto que sonarán muy cortantes. Evítalo y exprésate desde el corazón.

Piscis: Tienes que romper los lazos que aún mantienes con esa persona que te ha hecho padecer tanto si deseas comenzar una nueva historia sentimental. La ambigüedad no será el camino a la felicidad.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 12 de junio, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 12 de junio, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 11 de junio, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 11 de junio, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 10 de junio, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 10 de junio, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 12 de junio, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 12 de junio, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 11 de junio, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 11 de junio, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 10 de junio, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 10 de junio, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Horóscopo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025