➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este sábado 13 de junio, según Jhan Sandoval

Consulta el horóscopo de hoy, sábado 13 de junio. | Foto: composición LR | Foto: Composición LR

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Jhan Sandoval presenta el horóscopo HOY, sábado 13 de junio, con las predicciones para los 12 signos del zodiaco. Conoce qué energías marcarán tu jornada y qué señales podrían influir en el amor, el trabajo, la economía y las decisiones más importantes del día. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les deparan los astros.

¿Qué dice el horóscopo de este sábado 13 de junio?

Aries: Podrías recibir la ayuda de una persona que tiene recursos o el conocimiento que tú necesitas. En lo familiar, actuaras de manera generosa y colaborarás con un ser querido en problemas.

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Tauro: Evitas aclarar las diferencias que tienes con tu pareja con tal de no pelear, pero lo único que conseguirás es acumular tensiones y luego explotar. Dialoga, es tiempo de limar toda aspereza.

Géminis: No uses la indiferencia o el silencio como un escudo ante lo que te parecen ataques de parte de un familiar. Enfrenta los conflictos de manera alturada y verás cómo se solucionan tus problemas.

Cáncer: La sombra de esa relación pasada sigue como una herida abierta en tu corazón. No puedes invertir más tiempo en recuerdos que solo te lastiman. Sana y quema etapas. Necesitas renovarte.

Leo: La persona que te interesa tiene un comportamiento extraño que no logras leer. No puedes quedarte con la duda ni elucubrando hipótesis que te hacen daño. Habla y pídele abiertamente explicaciones.

Virgo: No permitas que ninguna niebla gris cubra el entusiasmo con el que venías afrontando los desafíos que tienes. Aunque parezcan lejanos, las soluciones a todos tus problemas están por aparecer.

Libra: Tienes que dominarte y no perder el control. Hay situaciones a tu alrededor que te encienden de cólera, pero estallar no es la solución. Mantén la calma y verás cómo todo empieza a resolverse.

Escorpio: Los cambios que estás viviendo no son generados por la casualidad. El destino está tejiendo algo importante para ti y no debes resistirte. Lo que viene será positivo y para tu crecimiento.

Sagitario: Una discusión superficial con tu pareja será la evidencia de problemas más hondos que no han logrado superar. Si realmente valoras tu relación, necesitas atender esta situación. Recuérdalo.

Capricornio: Tu energía será muy magnética. Aprovecha esta vibración y asiste a eventos o reuniones con tus amistades. Muchas personas pondrán los ojos sobre ti. Concretarás un viaje pronto.

Acuario: Aunque digas una verdad, evita lastimar en el proceso. Alguien podría verse muy afectado por tus palabras, puesto que sonarán muy cortantes. Evítalo y exprésate desde el corazón.

Piscis: Tienes que romper los lazos que aún mantienes con esa persona que te ha hecho padecer tanto si deseas comenzar una nueva historia sentimental. La ambigüedad no será el camino a la felicidad.