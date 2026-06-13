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Tras concluir el conteo oficial de actas, se conocieron los resultados definitivos para el Senado. Entre los postulantes que recibieron el mayor respaldo de la ciudadanía se encuentran Miguel Torres, de Fuerza Popular, quien obtuvo la votación más alta con 343,239 votos preferenciales, seguido muy de cerca por José Castillo Terrones, del partido Juntos por el Perú, con 333,445 votos. Asimismo, en la agrupación Renovación Popular destacó Rafael López Aliaga, quien alcanzó los 290,782 votos en el Distrito Nacional.

Resultados de las agrupaciones políticas

La información muestra que partidos como Fuerza Popular lograron posicionar a candidatos de diversas regiones del país, incluyendo Piura, Lambayeque y Loreto. Por su parte, agrupaciones como el Partido del Buen Gobierno, el Partido Cívico Obras y Ahora Nación consiguieron una cantidad importante de votos concentrados principalmente en el Distrito Nacional y Lima Metropolitana. Figuras conocidas de la política, como Pablo Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Daniel Hugo Barragan Coloma (Partido Cívico Obras), consolidaron su elección superando los 200,000 votos preferenciales.

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Lista de candidatos al Senado por partido político

Fuerza Popular

Miguel Ángel Torres Morales

Martha Gladys Chávez Cossío

Marco Enrique Miyashiro Arashiro

Fernando Miguel Rospigliosi Capurro

Carmen Patricia Juárez Gallegos

Martha Lupe Moyano Delgado

César Augusto Astudillo Salcedo

Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco

Karla Melissa Schaefer Cuculiza

Jorge Velásquez Portocarrero

Víctor Seferino Flores Ruiz

Víctor Manuel Noriega Reátegui

Jacques Salomon Rodrich Ackerman

Nilza Merly Chacón Trujillo

Juan Carlos Del Águila Cárdenas

David Julio Jiménez Heredia

Carlos Fernando Mesía Ramírez

Elard Galo Melgar Valdez

Rafael Gustavo Yamashiro Oré

Segundo Leocadio Tapia Bernal

José Berley Arista Arbildo

Héctor José Ventura Ángel

Renovación Popular

Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla

Alejandro Muñante Barrios

Katherine Milagros Ampuero Meza

María Lourdes Pía Luisa Alcorta Suero

Francisco José Calisto Giampietri

Estanislao Edgar Mancha Pineda

María de los Milagros Jackeline Jáuregui Martínez de Aguayo

Miguel Ángel Velásquez García

Partido del Buen Gobierno

Flavio Felipe Figallo Rivadeneyra

Patricia Milagros Iturregui Byrne

Susana Flor de María Matute Charún

Nora Bonifaz Carmona

Carlos David Caballero León

Juver Nilson Flores Suárez

Jorge Octavio Gavidia Rodríguez

Partido Cívico Obras

Daniel Hugo Barragán Coloma

Agripina María del Pilar Flores Córdova

Walter Francisco Gago Rodríguez

Roger Miguel Astucuri Laura

Juana Guisella Ticona Cohaila

Juntos por el Perú

José Mercedes Castillo Terrones

Silvana Emperatriz Robles Araujo

Bernardo Jaime Quito Sarmiento

Saúl Andrés Armacanqui Morales

José Moisés Chipana Chipana

Iber Antenor Maraví Olarte

Wilfredo Verano Saravia

Joaquín Yauri Tunque

Andres Avelino Ramos Huillcas

Edyson Humberto Morales Ramírez

Serafín Andrés Luján

Percy Herbert Osorio Palpan

Hugo Isaac Ccahuana Aymachoque

Víctor Raúl Cutipa Ccama

Ahora Nación - AN

Pablo Alfonso López Chau Nava

Jaime Ricardo Delgado Zegarra

Ruth Luque Ibarra

Mirtha Esther Vásquez Chuquilín



¿Cuál es la función de los senadores?

Su trabajo principal consiste en proponer, debatir y aprobar las leyes que rigen a todo el país, así como revisar las decisiones que toma el Gobierno Central. Además, el Senado cumple una función de vigilar que las autoridades públicas cumplan correctamente con sus deberes y al elegir a funcionarios importantes del Estado, como los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.