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Política

ONPE terminó de procesar el 100% de las actas para el Senado: estos son los congresistas

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el procesamiento de la totalidad de los votos, dejando definidos los resultados para la Cámara Alta.

ONPE concluyó el conteo de actas observadas con relación al próximo Senado.
ONPE concluyó el conteo de actas observadas con relación al próximo Senado. | Difusión
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Tras concluir el conteo oficial de actas, se conocieron los resultados definitivos para el Senado. Entre los postulantes que recibieron el mayor respaldo de la ciudadanía se encuentran Miguel Torres, de Fuerza Popular, quien obtuvo la votación más alta con 343,239 votos preferenciales, seguido muy de cerca por José Castillo Terrones, del partido Juntos por el Perú, con 333,445 votos. Asimismo, en la agrupación Renovación Popular destacó Rafael López Aliaga, quien alcanzó los 290,782 votos en el Distrito Nacional.

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Resultados de las agrupaciones políticas

La información muestra que partidos como Fuerza Popular lograron posicionar a candidatos de diversas regiones del país, incluyendo Piura, Lambayeque y Loreto. Por su parte, agrupaciones como el Partido del Buen Gobierno, el Partido Cívico Obras y Ahora Nación consiguieron una cantidad importante de votos concentrados principalmente en el Distrito Nacional y Lima Metropolitana. Figuras conocidas de la política, como Pablo Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Daniel Hugo Barragan Coloma (Partido Cívico Obras), consolidaron su elección superando los 200,000 votos preferenciales.

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Lista de candidatos al Senado por partido político

Fuerza Popular

  • Miguel Ángel Torres Morales
  • Martha Gladys Chávez Cossío
  • Marco Enrique Miyashiro Arashiro
  • Fernando Miguel Rospigliosi Capurro
  • Carmen Patricia Juárez Gallegos
  • Martha Lupe Moyano Delgado
  • César Augusto Astudillo Salcedo
  • Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco
  • Karla Melissa Schaefer Cuculiza
  • Jorge Velásquez Portocarrero
  • Víctor Seferino Flores Ruiz
  • Víctor Manuel Noriega Reátegui
  • Jacques Salomon Rodrich Ackerman
  • Nilza Merly Chacón Trujillo
  • Juan Carlos Del Águila Cárdenas
  • David Julio Jiménez Heredia
  • Carlos Fernando Mesía Ramírez
  • Elard Galo Melgar Valdez
  • Rafael Gustavo Yamashiro Oré
  • Segundo Leocadio Tapia Bernal
  • José Berley Arista Arbildo
  • Héctor José Ventura Ángel

Renovación Popular

  • Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla
  • Alejandro Muñante Barrios
  • Katherine Milagros Ampuero Meza
  • María Lourdes Pía Luisa Alcorta Suero
  • Francisco José Calisto Giampietri
  • Estanislao Edgar Mancha Pineda
  • María de los Milagros Jackeline Jáuregui Martínez de Aguayo
  • Miguel Ángel Velásquez García

Partido del Buen Gobierno

  • Flavio Felipe Figallo Rivadeneyra
  • Patricia Milagros Iturregui Byrne
  • Susana Flor de María Matute Charún
  • Nora Bonifaz Carmona
  • Carlos David Caballero León
  • Juver Nilson Flores Suárez
  • Jorge Octavio Gavidia Rodríguez

Partido Cívico Obras

  • Daniel Hugo Barragán Coloma
  • Agripina María del Pilar Flores Córdova
  • Walter Francisco Gago Rodríguez
  • Roger Miguel Astucuri Laura
  • Juana Guisella Ticona Cohaila

Juntos por el Perú

  • José Mercedes Castillo Terrones
  • Silvana Emperatriz Robles Araujo
  • Bernardo Jaime Quito Sarmiento
  • Saúl Andrés Armacanqui Morales
  • José Moisés Chipana Chipana
  • Iber Antenor Maraví Olarte
  • Wilfredo Verano Saravia
  • Joaquín Yauri Tunque
  • Andres Avelino Ramos Huillcas
  • Edyson Humberto Morales Ramírez
  • Serafín Andrés Luján
  • Percy Herbert Osorio Palpan
  • Hugo Isaac Ccahuana Aymachoque
  • Víctor Raúl Cutipa Ccama

Ahora Nación - AN

  • Pablo Alfonso López Chau Nava
  • Jaime Ricardo Delgado Zegarra
  • Ruth Luque Ibarra
  • Mirtha Esther Vásquez Chuquilín


¿Cuál es la función de los senadores?

Su trabajo principal consiste en proponer, debatir y aprobar las leyes que rigen a todo el país, así como revisar las decisiones que toma el Gobierno Central. Además, el Senado cumple una función de vigilar que las autoridades públicas cumplan correctamente con sus deberes y al elegir a funcionarios importantes del Estado, como los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

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