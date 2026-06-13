Precio del dólar en Perú HOY, sábado 13 de junio: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
- Congreso aprueba reducción del impuesto predial para personas con discapacidad severa: ¿qué requisitos deberán cumplir los beneficiarios?
- MTC: Línea 1 del Metro de Lima y Callao movilizará hasta 1.2 millones de pasajeros al día: ¿qué incluye la inversión de US$3.887 millones?
¿Cuál es el precio del dólar este viernes, 13 de junio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. El sitio web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,375 para la compra y S/3,410 para la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este viernes, 13 de junio?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Precio del dólar hoy, sábado 13 de junio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
¿Qué es el tipo de cambio?
El tipo de cambio se refiere al precio del dólar en un país específico, y se divide en dos categorías: compra y venta. El experto en Finanzas, Jorge Carrillo Acosta, explicó esto en una conversación previa con La República.
Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy?
• Compra: S/3,383
• Venta: S/3,389