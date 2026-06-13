Tiroteo y tensión en Mercado de Frutas de La Victoria: Cuatro detenidos, 2 de ellos heridos de bala

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Un tenso episodio tuvo lugar esta tarde en el Mercado de Frutas de La Victoria, donde cuatro sospechosos –dos peruanos y dos venezolanos- protagonizaron un tiroteo dentro de ese concurrido y populoso centro de abastos. El hecho, captado por testigos, fue denunciado previamente y derivó en un operativo policial que culminó con la captura de los hampones, dos de ellos heridos de bala.

Según informaron fuentes policiales a La República, el operativo se desplegó al promediar las 15.00 horas en la cuadra 23 de la avenida Nicolás Arriola. A dicha lugar se movilizó personal de la División de Robos con la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT), junto a agentes de la División de Inteligencia Contra la Criminalidad (Divicc) que localizaron a los integrantes de la banda ‘Los desalmados de la gris’.

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Sin embargo, al advertir la presencia policial, los bandoleros intentaron huir, motivando un despliegue mayor de efectivos.

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Mientras intentaban escapar trataron de tomar rehenes, pero los agentes, que lo seguían de cerca, captaron la maniobra y lo interceptaron a tiros. Allí los sospechosos quedaron reducidos por los policías y fueros detenidos.

Estos son Franco Díaz Cajo, peruano de 18 años conocido como ‘Bocón’. También nuestro compatriota Kevin Zapata Lara (24), alias Negro, quien resultó herido por un proyectil. Asimismo, fueron arrestados los venezolanos Jesús Eduardo Cocho Marín (21) alias Chuqui, y alias Piraña quien también resultó herido impactado por cuatro balazos. Hasta anoche su estado era de pronóstico reservado.

Ellos son investigados por delitos contra el patrimonio (robo agravado) en la modalidad de asalto a mano armada, contra la seguridad pública (peligro común- uso o porte de armas de fuego y municiones); y contra la tranquilidad pública (paz pública, banda criminal).

El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal dijo que se les incautó una pistola Glock de serie BBPG 798 con su cacerina, arma reportada como robada, una segunda pistola, municiones y cuatro celulares, así como dos motocicletas hurtadas

Revoredo explicó que apenas la policía tomó conocimiento que la banda criminal ‘los desalmados de la gris’ iban a cometer un robo agravado a personas naturales con negocio, en el distrito de La Victoria, ejecutaron un operativo para cerrarles el paso. Sabían que los delincuentes estaban premunidos de armas de fuego de corto alcance y motos lineales y automóviles.

Sabían también que los hampones habían integrado las bandas Los mexicanos del norte y Los mexicanos de Barrios Altos.

La banda tenía como objetivo central los agentes bancarios que operan dentro del Mercado de frutas de La Victoria

Por eso los efectivos planificaron todo al milímetro y fueron apostados estratégicamente a pie y en vehículos. A las 3.00 de la tarde se logró la intervención y captura de los delincuentes en circunstancias que se disponían a huir luego de haber perpetrado el robo agravado en agravio de los comerciantes del mercado de frutas de La Victoria, y de los trabajadores de los agentes bancarios.