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Sociedad

Balacera en Mercado de Frutas de La Victoria causa pánico entre comerciantes y deja un fallecido

Tensión en La Victoria, Lima, tras un asalto a mano armada que resultó en un enfrentamiento entre policías y una banda criminal. Un fallecido y varios detenidos dejan el saldo.

Según información policial, el operativo estuvo dirigido contra presuntos miembros de la banda criminal 'Los Desalmados de la Gris'.
Según información policial, el operativo estuvo dirigido contra presuntos miembros de la banda criminal 'Los Desalmados de la Gris'. | Foto: composición LR
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Momentos de tensión se vivieron la tarde de este sábado 13 de junio en el Mercado de Frutas de La Victoria, en Lima, cuando un presunto asalto a mano armada derivó en un enfrentamiento entre integrantes de la banda criminal denominada ‘Los desalmados de la gris’ y agentes de la Policía Nacional del Perú. El hecho ocurrió aproximadamente a las 3:00 p.m. en los alrededores del centro de abastos y dejó como saldo un fallecido, además de varios intervenidos, según información policial preliminar.

La situación generó alarma entre comerciantes, trabajadores y clientes que se encontraban en la zona al momento de los disparos. Tras la intervención, las autoridades acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes y continuar con las investigaciones destinadas a esclarecer lo ocurrido e identificar plenamente a todos los involucrados.

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Operativo policial en el Mercado de Frutas permitió capturar a presuntos asaltantes

De acuerdo con el reporte policial, personal de la DIVINROB, la DIRINCRI y la SUAT ejecutó una operación en las inmediaciones del Mercado de Frutas luego de recibir información sobre el presunto accionar de dicha organización criminal que tendría como objetivo a comerciantes y trabajadores de agentes bancarios instalados dentro del establecimiento.

Según la información oficial, los sospechosos habrían intentado huir después de perpetrar un asalto contra comerciantes y personal vinculado a los agentes bancarios del mercado. Durante la intervención se produjo un intercambio de disparos que terminó con uno de los presuntos implicados fallecido y otros integrantes de la organización detenidos o heridos. Entre los intervenidos figuran ciudadanos peruanos y venezolanos, mientras continúan las labores para completar las identificaciones pendientes.

Armas, motocicletas y celulares fueron incautados tras la intervención en La Victoria

Como parte de las acciones realizadas por las autoridades, se incautaron dos pistolas abastecidas, una de ellas una Glock que presentaba una denuncia por robo. Además, se hallaron municiones que serán sometidas a las pericias correspondientes para determinar sus características y posible relación con otros hechos delictivos.

La Policía también informó la incautación de cuatro teléfonos celulares y dos motocicletas utilizadas presuntamente por los integrantes de la banda. Una de las unidades presentaba inconsistencias en su identificación vehicular y la otra registraba una denuncia por hurto. Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las actividades atribuidas a la organización criminal y establecer la participación de cada uno de los intervenidos en los hechos ocurridos en La Victoria.

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