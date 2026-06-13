Partidos de hoy, sábado 13 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este sábado 13 de junio del 2026 continúa la jornada deportiva con encuentros el el Mundial 2026 y algunas ligas de Sudamérica. Podrás ver estas competiciones por señales como ESPN, DirecTV, o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

El Mundial 2026 continúa y las selecciones participantes siguen afrontando sus respectivos partidos en el torneo. Uno de los encuentros más destacados es el duelo Brasil vs Marruecos y Australia vs Turquía. Asimismo, se disputa la primera fecha de la Copa Caliente de la Liga. Sporting Cristal hará su debut ante Comerciantes FC en calidad de visita, en el choque más llamativo de este sábado en Perú.

Partidos del Mundial 2026 HOY

Catar vs Suiza

Hora: 2.00 p. m.

Canal: DirecTV

Brasil vs Marruecos

Hora: 5.00 p. m.

Canal: América TV / Disney Plus Premium / DirecTV

Haití vs Escocia

Hora: 8.00 p. m.

Canal: DirecTV

Australia vs Turquía

Hora: 11.00 p. m.

Canal: DirecTV

Partidos de la Liga de Chile HOY

Coquimbo vs O’Higgins

Hora: 11.30 a. m.

Canal: TNT Sports

Everton vs Palestino

Hora: 2.00 p. m.

Canal: TNT Sports

Colo Colo vs Cobresal

Hora: 4.30 p. m.

Canal: TNT Sports

Ñublense vs Huachipato

Hora: 7.00 p. m.

Canal: TNT Sports

Partidos de la Copa Caliente de la Liga HOY

San Martín vs Sport Boys

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Bicolor+

Carlos Mannucci vs Alianza Atlético

Hora: 1.15 p. m.

Canal: Bicolor+

Comerciantes FC vs Sporting Cristal

Hora: 3.30 p. m.

Canal: Bicolor+

Binacional vs Cienciano

Hora: 6.30 p. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY