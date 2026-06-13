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Deportes

Partidos de hoy, sábado 13 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores enfrentamientos de este sábado 13 de junio en la Copa del Mundo 2026.

Sporting Cristal, Brasil y Universitario juegan hoy sus respectivos partidos. Foto: Conmebol/ Liga Femenina/ composición LR
Sporting Cristal, Brasil y Universitario juegan hoy sus respectivos partidos. Foto: Conmebol/ Liga Femenina/ composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este sábado 13 de junio del 2026 continúa la jornada deportiva con encuentros el el Mundial 2026 y algunas ligas de Sudamérica. Podrás ver estas competiciones por señales como ESPN, DirecTV, o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

El Mundial 2026 continúa y las selecciones participantes siguen afrontando sus respectivos partidos en el torneo. Uno de los encuentros más destacados es el duelo Brasil vs Marruecos y Australia vs Turquía. Asimismo, se disputa la primera fecha de la Copa Caliente de la Liga. Sporting Cristal hará su debut ante Comerciantes FC en calidad de visita, en el choque más llamativo de este sábado en Perú.

PUEDES VER: Gianluca Lapadula será nuevo jugador de Universitario: acuerdo total para su llegada al equipo crema

lr.pe

Partidos del Mundial 2026 HOY

  • Catar vs Suiza
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DirecTV
  • Brasil vs Marruecos
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: América TV / Disney Plus Premium / DirecTV
  • Haití vs Escocia
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: DirecTV
  • Australia vs Turquía
  • Hora: 11.00 p. m.
  • Canal: DirecTV

Partidos de la Liga de Chile HOY

  • Coquimbo vs O’Higgins
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: TNT Sports
  • Everton vs Palestino
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • Colo Colo vs Cobresal
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • Ñublense vs Huachipato
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports

Partidos de la Copa Caliente de la Liga HOY

  • San Martín vs Sport Boys
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Carlos Mannucci vs Alianza Atlético
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Comerciantes FC vs Sporting Cristal
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Binacional vs Cienciano
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY

  • Flamengo FBC vs Killas
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: Juntos TV
  • Universitario vs UNSAAC
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: Juntos TV
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