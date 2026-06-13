El animal más eléctrico del planeta genera una descarga récord de 860 voltios y emite cientos de pulsos por segundo para paralizar a sus presas

Investigadores descubrieron que Electrophorus voltai puede emitir cientos de pulsos eléctricos por segundo para paralizar a sus presas. | Foto: National Geographic

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En las profundidades de los ríos amazónicos habita una criatura capaz de producir una de las descargas eléctricas más potentes conocidas en la naturaleza. Se trata de Electrophorus voltai, una especie de anguila eléctrica que ha sorprendido a la comunidad científica al generar hasta 860 voltios, un récord absoluto entre todos los animales estudiados hasta la fecha.

El hallazgo, confirmado por investigadores tras un análisis genético y biológico de varias especies de anguilas eléctricas, reveló que este pez posee capacidades mucho más extraordinarias de lo que se creía. Su electricidad no solo le sirve para defenderse, sino también para orientarse, comunicarse y cazar en las oscuras aguas tropicales de Sudamérica.

Científicos creen que la extraordinaria capacidad eléctrica de esta anguila está relacionada con las condiciones de los ríos amazónicos donde habita.

Una batería viviente capaz de producir descargas récord

Durante más de dos siglos, los científicos pensaron que todas las anguilas eléctricas pertenecían a una única especie. Sin embargo, investigaciones recientes identificaron tres especies diferentes dentro del género Electrophorus, siendo Electrophorus voltai la más poderosa.

Fue precisamente en esta especie donde se registró la descarga de 860 voltios, superando ampliamente los 650 voltios que durante años fueron considerados el límite conocido para estos animales.

La capacidad eléctrica de esta anguila proviene de miles de células llamadas electrocitos, distribuidas a lo largo de gran parte de su cuerpo. Cuando necesita atacar o defenderse, activa simultáneamente estos órganos eléctricos, generando una descarga comparable a la de miles de pequeñas baterías funcionando al mismo tiempo.

Curiosamente, los investigadores descubrieron que el tamaño del animal no siempre determina la potencia de la descarga, ya que algunos ejemplares relativamente pequeños pueden producir voltajes extraordinariamente altos.

Utiliza la electricidad para cazar, defenderse y navegar

A diferencia de la mayoría de los peces eléctricos, que emplean señales débiles para orientarse o comunicarse, Electrophorus voltai utiliza descargas de alta potencia como una auténtica arma biológica.

Cuando detecta una presa, emite rápidas ráfagas eléctricas que interfieren directamente en su sistema nervioso, provocando contracciones musculares involuntarias y una parálisis temporal que facilita la captura.

Los científicos señalan que estas anguilas pueden generar cientos de pulsos eléctricos por segundo, una frecuencia muy superior a la utilizada por muchos dispositivos de defensa eléctrica modernos. Además, se cree que la evolución de este impresionante mecanismo está relacionada con las características de las aguas donde habita, ya que las regiones del escudo brasileño presentan una baja conductividad eléctrica.

Gracias a esta adaptación, Electrophorus voltai se ha convertido en el animal con la bioelectricidad más potente conocida, demostrando una vez más las sorprendentes capacidades desarrolladas por la naturaleza a lo largo de millones de años.