La suspensión de clases afecta a los niveles de inicial, primaria y secundaria en instituciones públicas. | Foto: Andina

La suspensión de clases afecta a los niveles de inicial, primaria y secundaria en instituciones públicas. | Foto: Andina

El viernes 1 de mayo de 2026, fecha en la que se conmemora el Día del Trabajo, no habrá clases en los colegios públicos del Perú, según lo establecido en el calendario oficial del Ministerio de Educación (Minedu). Este día es considerado feriado nacional, por lo que será una jornada de descanso obligatorio tanto para trabajadores como para estudiantes en todo el país.

La medida alcanza a los niveles de inicial, primaria y secundaria en instituciones públicas. En el caso de los colegios privados, la suspensión de clases dependerá de la decisión de cada centro educativo. Ante ello, se recomienda a los padres de familia revisar los comunicados oficiales emitidos por cada institución.

TE RECOMENDAMOS ¡ROBERTO SÁNCHEZ DEJA ATRÁS A LÓPEZ ALIAGA Y VA POR SEGUNDA VUELTA CON KEIKO FUJIMORI! | ARDE TROYA

Feriado nacional suspende clases en colegios públicos a nivel nacional

El calendario escolar 2026, oficializado por el Minedu, contempla la suspensión de actividades académicas durante los feriados nacionales, incluido el 1 de mayo. Esta disposición forma parte de la normativa vigente que regula el año escolar, que comenzó el 16 de marzo y se organiza en bloques lectivos y periodos de gestión a lo largo de 42 semanas.

En este contexto, los estudiantes de colegios públicos no tendrán clases en esa fecha. La programación educativa considera estos días dentro del cronograma anual sin afectar el desarrollo general del año académico, ya que existen periodos establecidos para la planificación y recuperación de actividades, si fuera necesario.

PUEDES VER: Policía en moto fallece tras aparatoso accidente contra un auto en avenida Alfonso Ugarte

Calendario escolar 2026 establece descansos y organización del año académico

El Minedu definió que el año escolar 2026 se desarrolla en cuatro bloques de semanas lectivas distribuidos a lo largo del año, con tres periodos de descanso para estudiantes. El primer periodo vacacional está programado del 18 al 22 de mayo, luego de las primeras semanas de clases iniciadas en marzo.

Asimismo, el calendario incluye un segundo receso más extenso entre el 27 de julio y el 7 de agosto, y un tercer periodo del 12 al 16 de octubre. Esta organización permite mantener la continuidad del servicio educativo y ordenar los tiempos de enseñanza, evaluación y gestión en las instituciones públicas de todo el país.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.