Además, el año prevé otros 14 feriados nacionales, incluyendo el 7 de junio y el 29 de junio. | Foto: Andina/Freepik/Composición LR

Además, el año prevé otros 14 feriados nacionales, incluyendo el 7 de junio y el 29 de junio. | Foto: Andina/Freepik/Composición LR

El calendario de feriados 2026 incluye el viernes 1 de mayo por el Día del Trabajo, lo que permitirá un descanso de tres días consecutivos al coincidir con el sábado 2 y domingo 3. Esta fecha representa una de las primeras oportunidades del año para un fin de semana largo tras el feriado de Semana Santa.

Este día forma parte de los feriados nacionales establecidos en el Decreto Legislativo 713, que dispone la suspensión de labores en los sectores público y privado, así como de actividades académicas, garantizando el descanso remunerado para los trabajadores.

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Feriado del 1 de mayo y próximos días festivos en 2026

El feriado por el Día del Trabajo es el único del mes de mayo, pero permite una pausa extendida en la rutina. En los meses siguientes, el calendario contempla fechas como el 7 de junio (Batalla de Arica y Día de la Bandera) y el 29 de junio (San Pedro y San Pablo), entre otros días festivos distribuidos a lo largo del año.

En total, restan 14 feriados nacionales en 2026, lo que brinda a la población diversas opciones para organizar actividades personales, viajes o periodos de descanso en lo que queda del año.

Pago por trabajar en feriados y días no laborables

La normativa vigente establece que quienes trabajen en feriados sin descanso sustitutorio deben recibir el pago correspondiente al día, además de una remuneración adicional con una sobretasa del 100%. En el caso del 1 de mayo, esto puede implicar el pago de hasta tres remuneraciones diarias si no hay compensación posterior.

Por otro lado, el Ejecutivo puede establecer días no laborables, principalmente para el sector público, con el objetivo de generar fines de semana largos. En estos casos, las horas dejadas de laborar deben ser recuperadas posteriormente, sin que exista un pago adicional.

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