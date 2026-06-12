Aixa Vigil es presentada en el equipo de vóley de Universitario. Foto: Universitario

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Universitario de Deportes dio el golpe en el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley. El elenco crema anunció el fichaje de la puntera Aixa Vigil, quien jugará por primera vez por el club de sus amores.

De esta manera, la jugadora de 23 años le pone fin a su ciclo en la Universidad San Martín. Con el conjunto santo estuvo muy cerca de levantar el título nacional; sin embargo, perdió la final frente a Alianza Lima.

Universitario anunció a Aixa Vigil

A través de un video en redes sociales, la U oficilizó la incorporación de Aixa Vigil. En el clip se aprecia a la voleibolista recorriendo las instalaciones del Estadio Monumental de Ate.

“Se terminaron los secretos, por fin estoy en casa. ¡Y dale U!”, fue el mensaje que envió el nuevo refuerzo a sus aficionados.

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