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Jóvenes con discapacidad visual ingresan a la universidad: "Los límites se los pone uno solo"

Ana Gutiérrez, Marco Chunga y Zayuri Pérez alcanzaron este logro con disciplina y perseverancia. Ahora se alistan para estudiar Psicología, Computación y Educación, con el fin de ayudar a los demás.

La pérdida de visión no impidió que sigan luchando por sus sueños.
La pérdida de visión no impidió que sigan luchando por sus sueños. | Composición LR / Foto: Captura Latina
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Se lo propusieron y lo consiguieron. Tras varios meses de esfuerzo y preparación, tres jóvenes con discapacidad visual lograron ingresar a la universidad, demostrando que las limitaciones físicas no son un obstáculo para salir adelante y cumplir con el sueño de ser profesionales.

Ana Gutiérrez, Marco Chunga y Zayuri Pérez obtuvieron los puntajes requeridos para ser universitarios y ahora se preparan para estudiar carreras con las que esperan contribuir a mejorar la calidad de vida de personas que, como ellos, nacieron con alguna discapacidad o la desarrollaron en el transcurso de sus vidas.

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Ejemplos de superación

Ana nació prematura y a los cinco meses le diagnosticaron pérdida de visión. Sin embargo, eso no impidió que con los años se desenvuelva y demuestre su habilidad en diversas áreas, como el canto, los certámenes de belleza y el deporte. Hoy, con 18 años, ingresó a la carrera de Psicología con el objetivo de ayudar a los demás, según contó a Latina.

Una misión similar tiene Marco, quien perdió la vista a los 17 años, pero nunca su pasión por la tecnología. Ahora, con 26 años, está listo para iniciar su camino profesional en Computación e Informática en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Su meta es crear herramientas digitales que faciliten la vida de otras personas con discapacidad visual.

“No hay límites para ninguno”

El caso de Zayuri es igual de conmovedor. A los dos años le diagnosticaron catarata y glaucoma, y con el paso del tiempo su visión se fue reduciendo aún más. Pese a ello, desde muy pequeña aprendió a ser independiente, una experiencia que la marcó y la llevó a elegir la carrera de Educación para ser una docente que guíe el camino de otras personas. “Quiero enseñar todo lo que yo he pasado y que no hay límites para ninguno”, afirmó.

Zayuri quiere ser docente para ayudar a los demás en su formación

Zayuri quiere ser docente para ayudar a los demás en su formación

Los jóvenes esperan que sus historias motiven a más instituciones educativas a promover y reforzar los sistemas de enseñanza inclusivos para personas con discapacidad. Además, animan a quienes atraviesan por alguna limitación física a no rendirse en la búsqueda de sus anhelos. “Esas personas que también tienen la misma discapacidad, les invito a que sigan luchando”, señaló Marco.

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