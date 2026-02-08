La plataforma CAPACITA-T del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) se ha convertido en una de las principales puertas de acceso para un aprendizaje gratuito en el país, y hoy uno de sus mayores atractivos son los cursos de Lengua de Señas Peruanas, que ya superan los tres mil inscritos y acumulan cientos de certificados entregados. A esta oferta se suman programas de marketing digital para redes sociales en LSP, además de contenidos disponibles en quechua y aimara.

El ministro de Trabajo, Óscar Fernández, explicó que la prioridad está puesta en atender a la población en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de ampliar sus opciones de inserción laboral, impulsar el emprendimiento o facilitar el autoempleo. En esa línea, precisaron que los cursos son sin costo, de modalidad autoformativa y completamente virtuales, lo que permite a los participantes organizar su aprendizaje según su propio tiempo y desde casa.

Cursos disponibles en CAPACITA-T

Introducción a la lengua de señas peruana 1: 871 inscritos y 140 certificados emitidos.

871 inscritos y 140 certificados emitidos. Introducción a la lengua de señas peruana 2: 2,295 inscritos y 139 certificados emitidos.

2,295 inscritos y 139 certificados emitidos. Marketing digital para redes sociales – LSP: 473 inscritos y 42 certificados emitidos.

473 inscritos y 42 certificados emitidos. Salud y seguridad para ambientes de trabajo moderno – LSP: 338 inscritos y 91 certificados emitidos.

En conjunto, la plataforma acumula 7,906 matrículas y 964 certificaciones distribuidas en 38 cursos, en su mayoría en Lengua de Señas Peruanas, además de 17 programas adaptados al quechua y al aimara, las lenguas originarias con mayor número de hablantes en el país.

¿Cómo acceder a los cursos gratuitos del Ministerio de Trabajo?

La inscripción se realiza en https://capacitacionlaboral.trabajo.gob.pe/ y la oferta incluye áreas como ofimática, marketing digital y seguridad laboral, pensadas para facilitar el acceso a la formación desde cualquier lugar. Para mayor información pueden contactarse al correo capacitacionvirtual@trabajo.gob.pe

Al finalizar cada curso, los participantes pueden obtener un certificado digital gratuito si alcanzan una nota mínima de 13 sobre 20, documento que además es verificable mediante un código QR. En los casos en que la calificación sea 11 o 12, se emite una constancia de participación. Las capacitaciones en competencias digitales, como Excel, Word, PowerPoint y marketing digital en sus versiones adaptadas, suelen tener una duración aproximada de entre 20 y 40 horas.