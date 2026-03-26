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Sociedad

Mujer denuncia a su expareja con discapacidad física por agresión: denunciante también ejerció violencia

Patricia Guzmán solicita a Piero Pascual, padre de su hijo, el pago del 50% de lo que percibe por concepto de pensión alimenticia. Sin embargo, él sostiene que no puede asumir ese monto, ya que requiere de un asistente para su cuidado personal, lo que implica un gasto permanente debido a su condición.

Piero Pascual señaló que su expareja le exige el 50% de sus ingresos para la manutención de su bebé.
Piero Pascual señaló que su expareja le exige el 50% de sus ingresos para la manutención de su bebé. | Foto: composición LR/ Latina

Piero Pascual es un comunicador de 37 años que fue acusado por su expareja Patricia Guzmán de haber ejercido violencia física y psicológica durante su relación. La mujer denunció en el 2025 al padre de su hijo, quien vive con cuadriplejia espástica severa, por haberla mordido, además de interponerle una demanda de alimentos.

Asimismo, imágenes registradas por cámaras de seguridad en un hospital mostraron que la denunciante también lo agredió tras el recojo de resultados de una prueba de ADN solicitada por Pascual ante dudas sobre su paternidad, la cual confirmó el vínculo biológico con el denunciado. “También me apagó la silla de ruedas, lo que consideré una humillación”, afirmó.

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Guzmán declaró a Latina que la relación comenzó en 2020 y estuvo marcada por separaciones y reconciliaciones a lo largo de los años. Reanudaron su vínculo en 2024 con una convivencia que se extendió por 10 meses, durante la cual admitió que se registraban constantes discusiones entre ambos.

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Demanda por alimentos y estado de salud del menor en UCI

El niño de ambos nació con seis meses de gestación en diciembre de 2025 y permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Pascual indicó que asumió los gastos médicos desde que conoció la situación. No obstante, precisó que su exconviviente le exigió que pague los gastos del embarazo y el alumbramiento, además de una pensión que corresponde a la mitad del dinero que percibe.

Sobre ese punto, explicó las dificultades que enfrenta debido a su condición. “Yo estoy dispuesto a pagar, pero si me quitan el 50% de mis ingresos, automáticamente pierdo a las personas que me asisten. Yo no puedo atenderme solo. Quiero darle la mejor calidad de vida dentro de mis posibilidades”, manifestó.

Tras la difusión del caso, Guzmán evitó brindar declaraciones y señaló que continuará el proceso por la vía judicial. Posteriormente, a través de sus redes sociales, expresó: “A veces cuando una relación se termina, algunas personas intentan desprestigiar a la otra. Niego totalmente haber sido infiel en mi relación anterior y a esta persona le interpuse una demanda de alimentos desde octubre del 2025. Hasta el 14 de marzo, no ha depositado ni un sol. Con esto no busco confrontar, solo aclarar la verdad”.

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Fiorella Solari, abogada del denunciado, aclaró que la obligación de manutención se determina según la capacidad económica del padre, pero también debe considerarse su situación de dependencia, la cual requiere protección dentro del proceso.

El comunicador también indicó que presentó una acción por las agresiones que denuncia y pidió garantías para mantener el vínculo con su hijo cuando sea dado de alta. “Quiero que la ley me ayude y me permitan ver a mi hijo”, afirmó.

Patricia Guzmán manifestó que su expareja no ha cumplido con la pensión para su bebé.

Patricia Guzmán manifestó que su expareja no ha cumplido con la pensión para su bebé. Foto: composición LR/ Latina TV

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

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