Afiliados de EsSalud pueden solicitar la incorporación de hijos mayores de edad al Seguro Regular

Para que un hijo mayor de 18 años pueda ser incorporado como derechohabiente, debe encontrarse en condición de incapacidad total y permanente para el trabajo, debidamente acreditada mediante un dictamen médico emitido por EsSalud.

Este requisito es indispensable para que el asegurado titular pueda solicitar la inscripción, ya sea de manera presencial en las oficinas correspondientes o a través de la plataforma virtual habilitada por la institución.

En caso de aprobarse la solicitud, el hijo mayor de edad accede a las mismas prestaciones de salud que el afiliado regular, lo que incluye consultas médicas, hospitalización, intervenciones quirúrgicas y entrega de medicamentos, conforme a la cobertura vigente del seguro social.

¿Cómo afiliar a hijos mayores de 18 años al seguro de salud?

Aquellos jóvenes con discapacidad debidamente acreditada mediante un certificado oficial emitido por la institución correspondiente podrán acceder a la cobertura médica integral del Seguro Regular. Una vez validado el diagnóstico, el beneficiario accede a consultas, tratamientos especializados, hospitalización y programas de rehabilitación.

El procedimiento se inicia con la entrega de la documentación requerida al empleador del asegurado titular, quien gestiona la inscripción ante EsSalud. Tras el envío y verificación de los documentos, la afiliación se efectúa conforme al régimen correspondiente. Es importante tener en cuenta que el uso de las prestaciones del Seguro Regular se habilita luego de cumplir con el periodo mínimo de tres meses de aportes.

Requisitos para afiliar a hijos mayores al seguro de salud

Para incorporar a un hijo mayor de edad con incapacidad total y permanente al Seguro Regular de EsSalud, se debe presentar la siguiente documentación:

Copia simple y legible del acta o partida de nacimiento del hijo mayor de edad.

Copia del dictamen de incapacidad otorgado por el Comité Médico de Evaluación y Calificación de la Red Asistencial de EsSalud correspondiente.

Declaración jurada firmada en la que se indique que se cuenta con el dictamen médico de incapacidad emitido por EsSalud.

Formulario N.° 1010, debidamente llenado y firmado por el titular del seguro y/o por el padre o madre (en caso de que no sea el titular) o por el curador del hijo mayor incapacitado.

¿Cuánto demora en activarse el seguro EsSalud?

La afiliación a EsSalud suele quedar habilitada dentro de las 24 horas posteriores a que el empleador complete el registro correspondiente. No obstante, el acceso pleno a las prestaciones médicas exige cumplir un periodo mínimo de tres meses de aportes. En situaciones de accidente, la atención puede brindarse desde el primer mes de aseguramiento.