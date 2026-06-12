Programación Copa Caliente de la Liga 2026: resultados, partidos, horarios y dónde ver la primera jornada
Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal están listos para debutar en este inédito torneo. Revisa todo para seguir los partidos de la Copa Calientes 2026.
- Representante de Miguel Silveira y su grave denuncia sobre jugadores de Universitario: "Hay 2 o 3 que hacen la alineación"
El fútbol no se detiene en territorio peruano. En medio de los partidos del Mundial 2026, en nuestro territorio se empezó a disputar la Copa de la Liga Caliente, torneo que reúne a los clubes de Primera y Segunda División.
Equipos tradicionales como Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal verán acción este fin de semana. Revisa la programación completa de la primera jornada.
PUEDES VER: ¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá América TV? Revisa los encuentros que irán por señal abierta en Perú
Copa de la Liga Caliente 2026: partidos de la fecha 1
Jueves 11 de junio
- ADA Jaén 2-0 Comerciantes Unidos | Finalizado
Viernes 12 de junio
- Unión Minas vs. ADT | 1.00 p. m.
- Bentín Tacna Heroica vs. Melgar | 3.30 p. m.
- Pirata FC vs. Universitario | 8.00 p. m.
Sábado 13 de junio
- San Martín vs. Sport Boys | 11.00 a. m.
- Mannucci vs. Alianza Atlético | 1.15 p. m.
- Comerciantes FC vs. Sporting Cristal | 3.30 p. m.
- Binacional vs. Cienciano | 6.30 p. m.
Domingo 14 de junio
- Ayacucho FC vs. Chankas CYC | 11.00 a. m.
- Alianza UDH vs. Sport Huancayo | 1.15 p. m.
- César Vallejo vs. Alianza Lima | 3.30 p. m.
- Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC | 6.00 p. m.
Lunes 15 de junio
- Llacuabamba vs. UTC | 1.00 p. m.
- Estudiantil CNI vs. Unión Comercio | 3.15 p. m.
¿Dónde ver los partidos de la Copa de la Liga de Perú?
Los partidos de la Copa de la Liga 2026 se podrán ver a través del canal de YouTube Bicolor+. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto en la cobertura online gratis de La República Deportes.
PUEDES VER: Brasil - Marruecos: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fase de grupos del Mundial 2026
Grupos de la Copa de la Liga Caliente 2026
La primera edición de la Copa de la Liga contará con cuarenta equipos participantes.
- Grupo A: Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos Mannucci
- Grupo B: Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y ADA
- Grupo C: UTC, FC Cajamarca y Deportivo Llacuabamba
- Grupo D: Universitario, Atlético Grau y Pirata FC
- Grupo E: Sport Huancayo, ADT, Alianza UDH y Unión Minas
- Grupo F: Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Binacional
- Grupo G: Los Chankas, Santos FC y Ayacucho FC
- Grupo H: Melgar, Moquegua FC y Bentín Tacna Heroica
- Grupo I: Sport Boys, Cantolao y Universidad San Martín
- Grupo J: Sporting Cristal, Unión Comercio, Comerciantes FC y Estudiantil CNI