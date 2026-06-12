Programación Copa Caliente de la Liga 2026: resultados, partidos, horarios y dónde ver la primera jornada

La Copa de la Liga 2026 se juega entre los meses de junio y julio. Foto: Twitter/Copa Caliente de la Liga

La Copa de la Liga 2026 se juega entre los meses de junio y julio. Foto: Twitter/Copa Caliente de la Liga

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El fútbol no se detiene en territorio peruano. En medio de los partidos del Mundial 2026, en nuestro territorio se empezó a disputar la Copa de la Liga Caliente, torneo que reúne a los clubes de Primera y Segunda División.

Equipos tradicionales como Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal verán acción este fin de semana. Revisa la programación completa de la primera jornada.

Copa de la Liga Caliente 2026: partidos de la fecha 1

Jueves 11 de junio

ADA Jaén 2-0 Comerciantes Unidos | Finalizado

Viernes 12 de junio

Unión Minas vs. ADT | 1.00 p. m.

Bentín Tacna Heroica vs. Melgar | 3.30 p. m.

Pirata FC vs. Universitario | 8.00 p. m.

Sábado 13 de junio

San Martín vs. Sport Boys | 11.00 a. m.

Mannucci vs. Alianza Atlético | 1.15 p. m.

Comerciantes FC vs. Sporting Cristal | 3.30 p. m.

Binacional vs. Cienciano | 6.30 p. m.

Domingo 14 de junio

Ayacucho FC vs. Chankas CYC | 11.00 a. m.

Alianza UDH vs. Sport Huancayo | 1.15 p. m.

César Vallejo vs. Alianza Lima | 3.30 p. m.

Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC | 6.00 p. m.

Lunes 15 de junio

Llacuabamba vs. UTC | 1.00 p. m.

Estudiantil CNI vs. Unión Comercio | 3.15 p. m.

¿Dónde ver los partidos de la Copa de la Liga de Perú?

Los partidos de la Copa de la Liga 2026 se podrán ver a través del canal de YouTube Bicolor+. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto en la cobertura online gratis de La República Deportes.

Grupos de la Copa de la Liga Caliente 2026

La primera edición de la Copa de la Liga contará con cuarenta equipos participantes.