México y Sudáfrica se encuentran listos para su debut en este Mundial Norteamérica 2026

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El fútbol es el único milagro colectivo que suspende el tiempo y atrae millones de miradas. El balón está listo para rodar en el centro del campo como si fuera un juguete que une al rico con el pobre bajo un mismo techo. Este techo es el Estadio Azteca, que se encuentra listo para hacer historia hoy jueves 11 de junio y nombrarse como el primer recinto deportivo en albergar tres inauguraciones mundialistas. Además, es uno de los templos del fútbol donde fueron coronados dos de los jugadores más grandes de todos los tiempos: Pelé, en 1970, y Diego Armando Maradona, en 1986.

El duelo entre la selección de México y Sudáfrica abrirá el telón del Grupo A en el Mundial Norteamérica 2026, reviviendo con nostalgia y mística aquel partido inaugural de Sudáfrica 2010 (2:00 p.m.), que terminó con España campeón.

Pero la fiesta del deporte rey no arranca ahí. La ceremonia oficial, pactada para las 12.30 p. m., encenderá las emociones con un desfile musical de primer nivel. La superestrella sudafricana Tyla unirá su voz a la de Alejandro Fernández, encargado de entonar el Himno Nacional Mexicano, mientras figuras como la agrupación Maná, Belinda, Los Ángeles Azules y J. Balvin armarán una auténtica fiesta latina.

Los equipos ya se encuentran listos y llegó la hora de la verdad. El director técnico de México, Javier Aguirre, mandará una propuesta agresiva pero equilibrada en su tercera aventura mundialista (Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010 y Norteamérica 2026), combinando la veteranía y la juventud que exige la localía.

El 11 del 'Vasco' Aguirre sería, salvo sorpresa, con Raúl Rangel en el arco, tras ganarle la pulseada al histórico Guillermo Ochoa, quien disputará su sexta Copa del Mundo. En la zona defensiva, Israel Reyes irá por la banda derecha y Jesús Gallardo por la izquierda. Los centrales serán Johan Vásquez y César Montes. La contención será para Érik Lira, con Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez más adelantados. En ofensiva se perfilan Julián Quiñones y Roberto Alvarado, con Raúl Jiménez como único punta.

Por su parte, el estratega de Sudáfrica, Hugo Broos, apostará por la sólida base del Mamelodi Sundowns, campeón de la Liga de Campeones de África, junto con el desequilibrio de sus atacantes en el extranjero: Lyle Foster (Burnley), Relebohile Ratomo (Orlando Pirates), Oswin Appollis (Pirates FC) y Teboho Mokoena (Mamelodi).

“Es el primer Mundial que se coorganiza en tres países. Será espectacular”, dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA.