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Política

Rafael López Aliaga alimenta su narrativa de fraude: asegura que denunciará a Piero Corvetto y Roberto Burneo

El exalcalde de Lima aseguró, sin presentar pruebas, que Burneo incurrió en el delito de omisión al no suspender las elecciones.

El exalcalde de Lima habría denunciado a Corvetto y Burneo | Composición: LR.
El exalcalde de Lima habría denunciado a Corvetto y Burneo | Composición: LR.

El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, reiteró sus denuncias de fraude y señaló que ha presentado una denuncia penal contra Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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“El día de hoy he denunciado penalmente al señor Corvetto, a toda su organización criminal y también al señor Roberto Burneo, quien debe acompañar el proceso. El señor Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ha sido denunciado también desde hoy, porque ha podido suspender las elecciones por una semana”, declaró el exalcalde de Lima en el programa del youtuber Agustín Laje.

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Para el líder de Renovación Popular, al no suspender las elecciones como él proponía, Burneo habría incurrido en una omisión dolosa. Luego del anuncio, el candidato no elaboró en los argumentos que llevarían a que Burneo y Corvetto sean denunciados.

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De acuerdo con fuentes de La República, tras la sesión del organismo electoral —en la que participó parcialmente el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas— se concluyó que no existe una vía distinta a la estrictamente legal que permita llevar adelante una elección complementaria.

En esa misma línea, se indicó que los plazos también juegan en contra, lo que impediría organizar elecciones en aquellos distritos donde no se lograron instalar mesas de sufragio. La votación interna quedó dividida tres a dos; sin embargo, los miembros acordaron no adoptar una decisión sin consenso total, el cual, por ahora, no se ha alcanzado.

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