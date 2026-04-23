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Política

Nuevo ministro de Defensa postuló a regidor de Lima con Fuerza Popular y fue aportante del partido

El flamante ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, aportó S/4.150 a Fuerza Popular entre el 2021 y 2023. En 2018, lo hizo con S/600 a un candidato fujimorista. En 2018, postuló para regidor de Lima, pero no fue elegido.

El nuevo ministro de Defensa cuenta con un pasado vinculado al fujimorismo. Foto: Composición/LR
El nuevo ministro de Defensa cuenta con un pasado vinculado al fujimorismo. Foto: Composición/LR

El pasado 22 de abril, el presidente José María Balcázar tomó juramento del nuevo ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, en reemplazo de Carlos Díaz, debido a los cuestionamientos de la compra de los aviones F-16. Sin embargo, de acuerdo con los reportes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Flores Carcagno cuenta con un pasado vinculado al fujimorismo.

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Según el portal de claridad de la ONPE, en 2021, el flamante titular de Defensa aportó S/550 en tres oportunidades a la campaña electoral de Fuerza Popular. Los aportes se hicieron en agosto, septiembre y octubre de ese año.

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Lo mismo ocurrió en 2022. Hizo cuatro aportes por el mismo monto de dinero en enero, febrero, marzo y abril. En ese año, colaboró con S/2.200. En enero del 2023, también abonó S/300 a la campaña fujimorista.

En total, durante esos tres años, aportó S/4.150.

Sin embargo, hay más. En julio del 2018, Flores Carcagno aportó S/600 a la campaña del candidato fujimorista Diethell Columbus.

Aportes que realizó el ministro de Defensa a la campaña fujimorista

Aportes que realizó el ministro de Defensa a la campaña fujimorista

En tanto, en su declaración jurada de hoja de vida, el titular del Mindef informó que no cuenta con ninguna investigación abierta en su contra y que en su pasado no tuvo procesos disciplinarios.

Afiliado no, pero candidato sí

De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, Flores Carcagno no se encuentra afiliado a Fuerza Popular ni a ningún otro partido.

No obstante, según el portal de Infogob, el ministro de Defensa fue candidato a regidor de Lima por Fuerza Popular en las Elecciones Regionales y Municipales del 2018.

No fue elegido, pero tuvo 2,699% del porcentaje de votos obtenidos por la organización política.

Registro de postulación a las elecciones del 2018

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Ministro de Defensa fue asesor fujimorista del actual Congreso y consultor de Fuerza Popular

Flores Carcagno fue asesor fujimorista del actual Congreso de la República. El portal de Transparencia del Parlamento señala que el ministro de Defensa trabajó entre agosto del 2021 y febrero del 2023 como asesor principal de la legisladora Rosangela Barbarán Reyes, quien busca la reelección para el periodo 2026-2031.

Durante ese periodo, el funcionario percibió un salario de S/9.499 bajo el régimen de contratación 728.

Información del portal de Transparencia del Congreso sobre el salario de Flores Carcagno

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En su declaración jurada presentada ante la Contraloría, el funcionario declaró que en enero, marzo y abril del 2019 trabajó como consultor de Fuerza Popular y en la supervisión y evaluación del proyecto de formación.

Keiko Fujimori niega cuota de poder en el Gobierno con ministro de Defensa

En declaraciones a la prensa, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, negó que la designación del ministro de Defensa sea parte de una cuota de poder en el Gobierno de Balcázar.

Fujimori dijo que Flores Carcagno no es militante de su partido y que solo trabajó con Barbarán como asesor en el Congreso.

“Venía trabajando como jefe de gabinete en el sector Defensa y me imagino que por eso ha sido convocado. Si fuese militante del partido, me hubiesen consultado, hubiese dicho que nadie participe en este gobierno de transición. Aspiramos nosotros a ser gobierno. Así es que yo rechazo tajantemente esta afirmación (de la cuota de poder)”, expresó.

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