JNE da plazo a la ONPE para recuento de votos hasta el 7 de mayo

Audiencias públicas del conteo de votos de actas observadas se extenderá hasta el 7 de mayo

Audiencias públicas del conteo de votos de actas observadas se extenderá hasta el 7 de mayo

El último 20 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inició con las audiencias de recuento de votos de las actas observadas, proceso que se desarrollará hasta el 7 de mayo, según el acuerdo emitido por esta institución.

Además, se presentaron algunas modificaciones a los lineamientos aprobados previamente el 1 de abril. Entre ellas, se dispone la eliminación de algunos formatos y procedimientos considerados innecesarios para agilizar el proceso, como el anexo de conformidad sobre sobres lacrados.

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También, se precisa que ya no será obligatorio el registro individual de los miembros de mesa en determinadas etapas del recuento, pues el proceso será registrado en video, permitiendo la supervisión simultánea.

Cada audiencia es pública y se difunde en las redes oficiales de la institución. El presidente del JEE correspondiente abre el sobre lacrado que contiene las cédulas de sufragio. Luego se realiza el nuevo conteo de los votos. El contenido de cada cédula se debe leer en voz alta por el presidente y, posteriormente, tiene que pasar la cédula a los otros miembros del JEE, quienes confirmarán el contenido.

Finalmente, los resultados serán firmados por los miembros del JEE, el secretario, el representante del Ministerio Público y los personeros de las organizaciones políticas.

El conteo inició el lunes 20 de abril

Siguiendo ese proceso, el lunes 20 de abril se realizaron siete audiencias en Chanchamayo y Satipo, en Junín, y en Piura.

Seguidamente, el 21 y 22, se desarrollaron 15 audiencias de recuento de votos en Junín, Ica, Arequipa y Lima Norte.

Para la mañana del 21 de abril, la institución electoral precisó que hasta esa fecha recibieron 31.419 actas electorales observadas, correspondientes al 12 de abril. De ese total se ha procesado el 96,82% de tales actas (30.420), 4.977 tienen pronunciamientos generados y 824 han sido enviadas a recuento de votos.

Según el reporte denominado “Calificación de Actas Observadas EG 2026”, del total de actas procesadas el 17,55% (5.339) corresponde a la elección presidencial; 21,58% a senadores por distrito electoral único (6.564); 17,79% a senadores por distrito electoral múltiple (5.446); 23,49% a diputados (7.146); y 19,48% al Parlamento Andino (5.925).

Del mismo modo, reportaron que los JEE con mayor avance en el procesamiento de actas observadas son los de Cusco, Huancayo, Huaura, Pacasmayo, Chiclayo, San Román, Maynas, Huamanga, Piura 2, Arequipa 1, Chanchamayo, Lima Centro 2, Canchis, Huaraz, Tumbes, Piura 1, Cañete, Arequipa 2, entre otros.

Por otro lado, los JEE que han recibido mayor cantidad de actas observadas son Cusco, Huancayo y Pacasmayo, con 1.563, 1.371 y 1.169 cada uno.

Jorge Valdivia, coordinador legal del Gabinete de asesores del JNE, precisó que hay cinco tipos de observaciones: por error aritmético, cuando faltan firmas de los miembros de la mesa (en las actas de instalación, sufragio y escrutinio), cuando faltan datos de forma parcial o total, cuando están incompletas y en caso de ilegibilidad.

Casos en los que procede el recuento de votos

En ese sentido, las actas electorales con información incompleta o ilegible representan uno de los principales obstáculos para la validación de resultados. Se trata de documentos que carecen de firmas, presentan datos faltantes o contienen información imposible de descifrar, lo que impide su verificación mediante el proceso de cotejo.

También se aplica cuando las cifras no guardan coherencia. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la cantidad de votos emitidos —ya sea a favor de organizaciones políticas, en blanco o nulos— supera el total de votantes o incluso el número de electores hábiles. Estas discrepancias obligan a una revisión detallada, ya que ponen en duda la consistencia de los resultados consignados en el acta.

Las inconsistencias también pueden aparecer en el voto preferencial. Un indicio claro es cuando un candidato obtiene más votos que su propia organización política, lo que resulta estadísticamente improbable. Asimismo, se generan observaciones cuando la suma total de votos preferenciales de una lista excede el doble de los votos obtenidos por la agrupación política, lo que evidencia posibles errores en el registro o conteo.

Teniendo en cuenta eso, el proceso de conteo de votos se realiza cuando no se puede levantar la observación de un acta y es necesario que los Jurados Especiales Electorales ordenen el recuento de votos y comuniquen a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) correspondiente para que les remita el sobre lacrado que contiene las cédulas de votación en un plazo no mayor a las 24 horas.

Mientras tanto, el conteo oficial de la ONPE al 95% establece a Keiko Fujimori en el primer lugar con una amplia ventaja de 17% de votos frente al 12% de Roberto Sánchez, quien le antecede y gana a Rafael López Aliaga con más de 20.000 votos dejándolo en el tercer lugar.