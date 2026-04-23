ONPE finalizó conteo al 94.7% y perfila a Sánchez para la segunda vuelta: aún se registran 4.800 actas observadas

Conteo de la ONPE entró a su etapa final en la elección presidencial. Foto: Composición/LR

Conteo de la ONPE entró a su etapa final en la elección presidencial. Foto: Composición/LR

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se perfila como candidato para la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori. Con el 94,794% de actas contabilizadas en la elección presidencial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) espera a que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan las 4.829 actas observadas correspondientes al 12 y 13 de abril. De estos resultados dependerá si Sánchez o Rafael López Aliaga pasan a la segunda vuelta.

En paralelo, el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informa que ha recibido hasta el momento 42.267 actas observadas remitidas por la ONPE, de las cuales ya ha resuelto 8.740 de las elecciones de presidente, senadores, diputados y Parlamento Andino.

TE RECOMENDAMOS BALCÁZAR PODRÍA SER CENSURADO Y ELECCIONES CASI ANULADAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Del total de actas observadas, 5.603 corresponden a la elección presidencial. De estas, 5.109 han sido resueltas, lo que equivale a un 91,31% del avance del proceso. No obstante, el proceso podría prolongarse debido a la convocatoria de 708 recuentos de votos.

Hasta este jueves 23 de abril, se han realizado 71 recuentos mediante audiencias públicas y otros 108 han sido programados para los próximos días.

Al cierre de esta nota, Sánchez cuenta con 1.919.716 votos y López Aliaga 1.899.239. La distancia es de 20.477.

Conteo de votos en regiones cerrará con la resolución de actas observadas

Lima es la región con mayor cantidad de electores (8,6 millones) y actas por procesar (29.247). Hasta el momento, solo se ha contabilizado el 95,517% de actas y tiene 1.311 actas observadas pendientes por enviar a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para que las resuelva y devuelva con la finalidad de ingresarlas al conteo general. En la capital, López Aliaga ganó el primer lugar con 19,919% (1.160.168 votos). Segunda quedó Fujimori con 17,883% (1.041.536 votos) y tercero Jorge Nieto (Buen Gobierno) con 15,111% (880.106 votos).

Arequipa es la región con más actas contabilizadas (98,790%). En el departamento del sur, Nieto quedó en primer lugar con 18,648%, seguido por Belmont (10,914%) y López Aliaga (10,602%). Sin embargo, 51 actas están pendientes por enviar al JEE.

En Tacna, las actas están procesadas al 98,709% y dan como ganador a Belmont con 14,619% sobre Sánchez (11,833%) y Nieto (11,491%). Aún hay 20 actas que el JEE resolverá.

Ayacucho también contabilizó casi la totalidad de sus actas (98,158%), solo tiene pendiente enviar 35 actas a los JEE. En la región, Sánchez ganó la mayoría de votos (31,287%). López Chau (14,489%) y Belmont (14,470%) se ubicaron en el segundo y tercer puesto.

En Puno, Sánchez obtuvo el 24,799% de aceptación de voto y quedó por encima de Belmont (17,691%) y López Chau (11,384%). Solo hay 97,822% de actas contabilizadas y 74 quedan pendientes para mandar al JEE.

Lambayeque tiene el 97,270% de actas contabilizadas y 98 pendientes por enviar al JEE. En la región del norte, Fujimori se ubicó primera con 26,399%, segundo Sánchez con 10,606% y Nieto tercero con 10,380%.

Cajamarca, al 97,146% de actas contabilizadas, fue conquistada por Sánchez, quien obtuvo el 41,632% de los votos (261.327). Muy por debajo, Fujimori solo contó con el 13,834% y Belmont con el 11,004%. Sin embargo, aún quedan 121 actas por enviar a los JEE para que resuelvan sus observaciones.

La Libertad le dio la espalda a César Acuña (APP) y le otorgó la mayoría de votos a Fujimori (20,204%), Nieto (9,885%) y Sánchez (9,389%). Solo se ha contabilizado el 96,718% y están pendientes por enviar a los JEE 174.

En Apurímac, el 96,431% de las actas entraron al conteo general y Sánchez obtuvo el primer lugar con 40,877%, mientras que Belmont quedó segundo con 14,194% y Alfonso López Chau tercero con 10,809%. Hasta el momento, 47 actas están pendientes por mandar al JEE.

En Cusco, al 96,209% de actas contabilizadas, Sánchez consiguió el 22,741% de los votos, Belmont el 15,742% y López Chau el 14,760%. Los JEE recibirán 151 actas observadas para resolverlas y que puedan ingresar al conteo general.

En el Callao, a pesar de que faltan enviar 113 actas a los jurados electorales, se procesó el 96,101% de las actas. En esa circunscripción, Fujimori obtuvo el 20,671% de los votos, mientras que Nieto el 15,020% y López Aliaga el 14,993%.

Junín le dio la mayoría de votos a Fujimori (16,997%) y el segundo puesto a Sánchez (12,221%). Al 95,367% de actas contabilizadas, aún quedan 171 pendientes por resolver en los JEE.

En Huancavelica, solo se han contado el 95,130% de actas y 62 están esperando ser enviadas a los JEE. En la región ganó Sánchez con 43,349% con amplia diferencia sobre Belmont (13,548%) y López Chau (9,271%).

En Amazonas, se ha contabilizado el 94,366% de las actas y quedan 72 por enviar a los JEE. Sánchez quedó primero con 36,057%, segunda Fujimori con 17,453% y tercero Ricardo Belmont con 10,691%.

En San Martín ocurre el mismo escenario. Al 93,607% de actas procesadas, Sánchez cuenta con 86.916 votos y Fujimori 85.003. Las 162 actas que resolverá el JEE definirán al ganador en la región.

En Pasco aún no hay un ganador fijo. Al 93,142% de actas contabilizadas, Sánchez tiene el primer lugar con 20.282 votos y Fujimori el segundo puesto con 20.211. Belmont está tercero con 12.299 votos. Los JEE recibirán de la ONPE 55 actas para resolverlas.

En Áncash, se contabilizó el 93,059% de las actas y aún faltan enviar 241 a los JEE. En esa región, Fujimori ganó el primer lugar con 18,036%, mientras que Sánchez obtuvo el 14,928% y Belmont 10,073%.

En Huánuco, al 93,080% de actas procesadas, Sánchez (29,439%) le ganó la partida a Fujimori (15,429%) y Belmont (14,158%). López Aliaga apenas consiguió el 5,965% de votos. 162 actas aún deben ser enviadas a los JEE para ser resueltas.

En Piura, Fujimori (27,896%) ganó ampliamente sobre Sánchez (11,235%) y Álvarez (10,733%). Solo el 91,895% de actas fueron contabilizadas y 426 están pendientes por enviar al mandar al JEE.

En Tumbes, Fujimori ganó al 90,665% de actas procesadas. Obtuvo el doble de votos que Álvarez y cinco veces más que Sánchez. Faltan 59 actas por resolver en el JEE para llegar al 100% del conteo.

Ica solo contabilizó el 90,585% de las actas y tiene pendiente enviar 230 a los jurados especiales. Fujimori quedó primera (20,328%), Carlos Álvarez segundo (11,631%) y Belmont tercero (10,722%).

En Ucayali, se procesó el 89,962% de las actas y 157 están pendientes por enviar al JEE. Fujimori ocupó el primer lugar. Sánchez quedó segundo y el tercero fue Álvarez.

Madre de Dios contabilizó el 89,349% de actas y tiene 54 pendientes por mandar al JEE. Sánchez consiguió el 23,226%, Belmont el 14,613% y Fujimori el 14,854%.

Loreto es la región con menos actas contabilizadas (86,911%) y una con más actas por enviar al JEE (353). Fujimori obtuvo el primer puesto con 27,856%, Álvarez segundo con 11,714% y Sánchez tercero con 10,316%.

Cámara de Diputados y Senadores

En la elección para la Cámara de Diputados, al 88,611% de actas procesadas, Renovación Popular lidera con 18,462% (816.243 votos), seguido por Buen Gobierno con 14,630% (646.822 votos) y Fuerza Popular con 14,400% (636.653 votos). Más atrás se ubican Ahora Nación con 9,163% (405.110 votos), Cívico Obras con 7,732% (341.833 votos) y País para Todos con 6,280% (277.658 votos).

En cuanto a la Cámara de Senadores por distrito único nacional, con el 79,854% de actas procesadas, Fuerza Popular encabeza los resultados con 14,732%. Le siguen Juntos por el Perú con 11,784%, Renovación Popular con 11,452% y Buen Gobierno con 10,877%. Completan la lista Cívico Obras (8,830%), Ahora Nación (8,360%) y País para Todos (5,813%).