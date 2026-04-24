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Economía

Fondo MiVivienda: más de 30.000 familias construyen su primera casa gracias a Techo Propio

El programa Techo Propio entregó cerca de 45.100 Bonos Familiares Habitacionales con una inversión total de S/1.721 millones. En tanto, la modalidad ‘Construcción en Sitio Propio’ atiende la demanda estructural que presenta la vivienda social.

El Ministerio de Vivienda se encarga de lanzar la convocatoria 2026 del programa Techo Propio. Foto: Composición LR.
El Ministerio de Vivienda se encarga de lanzar la convocatoria 2026 del programa Techo Propio. Foto: Composición LR.
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Con el objetivo de acortar la brecha habitacional de aproximadamente dos millones de personas de diversas regiones del Perú, el programa Techo Propio proporciona acceso a una vivienda formal. En esa línea, durante el 2025 se hizo la entrega de 45.100 Bonos Familiares Habitacionales a través de este programa, que es uno de los mecanismos principales del Fondo MiVivienda.

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Sin embargo, durante el último año, la modalidad Construcción en Sitio Propio destacó al ayudar a más de 30.000 familias a levantar su vivienda en terreno propio. La mayor demanda se concentró en Lima.

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Bonos Familiares Habitacionales en aumento

La entrega de los BFH fue posible con una inversión total de S/1.721 millones, lo que benefició a más de 52.000 familias. En el 2025 se otorgaron 45.100 Bonos Familiares Habitacionales (BFH) bajo distintas modalidades. Esta cifra supera al 2024, cuando se colocaron 35.704 bonos.

Cabe señalar que el BFH tiene un valor base de S/33.000, equivalente a seis UIT, y se entrega sin devolución. No obstante, existen incrementos especiales en regiones donde los costos de construcción son mayores.

Gobierno confirma bono desde S/33.000 para construcción de viviendas.

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¿A cuántas familias ha beneficiado el Fondo MiVivienda?

El Fondo MiVivienda ha beneficiado hasta la fecha a 800.000 familias peruanas a través de Techo Propio y Crédito MiVivienda. Por su parte, Estefany Orrillo, coordinadora de operaciones en Inversiones IO, explicó que el programa Construcción en Sitio Propio, además de resolver una necesidad de infraestructura en el segmento de la vivienda social, logra un “efecto trasversal en la seguridad de las familias peruanas”.

“Una familia que vive en una vivienda segura tiene mayores condiciones para desarrollarse, emprender y formalizarse. La seguridad habitacional influye en la disposición a invertir en pequeños negocios, buscar empleo formal y mejorar ingresos. Por eso, la Construcción en Sitio Propio es una inversión social con retorno económico indirecto”, declaró Orrillo.

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Techo Propio: ¿Cuáles son los requisitos para postular?

Para postular a Techo Propio, los hogares deben cumplir algunos requisitos. Deben conformar un grupo familiar y contar con un título de propiedad inscrito y libre de cargas. Además, no deben haber recibido antes un bono habitacional.

También deben tener ingresos mensuales de hasta S/2.706 y demostrar un ahorro mínimo de S/2.475. El lote puede ser propio o corresponder a los aires de una vivienda, siempre que esté formalizado. Con ello se busca que los beneficiarios puedan iniciar la construcción de inmediato.

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