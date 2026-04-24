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Sociedad

Conductor de camioneta vinculada a congresista atropella a policía y huye en Arequipa

El conductor de la camioneta, registrada a nombre del congresista Jaime Quito, se fugó inicialmente, pero luego se presentó a la comisaría y fue detenido.

El conductor implicado se dirigió a la comisaría tras haberse dado a la fuga inicialmente.
El conductor implicado se dirigió a la comisaría tras haberse dado a la fuga inicialmente. | Composición LR | Mirelia Quispe

En la madrugada del jueves 23 de abril, aproximadamente a las 5.00 a. m., se produjo un accidente en la intersección de las avenidas Leticia y Brasil, en el distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, donde una camioneta impactó contra una motocicleta conducida por un suboficial superior. El policía, identificado como Gustavo Adriel Ulloa del Villar (52), quedó tendido en el suelo y fue asistido posteriormente por paramédicos.

Tras el incidente, el conductor del vehículo se dio a la fuga dejando su parachoques en la pista, mientras que la motocicleta fue desplazada a un lado de la vía. Se conoció, además, que el agraviado pertenece a la unidad de seguridad del Estado.

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¿De quién era la camioneta involucrada?

La camioneta Hilux de color gris oscuro, con matrícula BWG-711, estaría registrada a nombre del congresista Jaime Quito. Sin embargo, se confirmó que el parlamentario no se encontraba en el vehículo, ya que estaba cumpliendo con actividades oficiales fuera de Arequipa.

¿Cuál es el estado del suboficial y qué se sabe del conductor?

El suboficial Ulloa está en proceso de recuperación en la clínica Valle Sur de Arequipa, tras ser diagnosticado con policontusiones debido al accidente, aunque no presenta heridas de gravedad.

El suboficial fue diagnosticado con policontusiones tras el accidente

El suboficial fue diagnosticado con policontusiones tras el accidente

Se ha informado que el conductor, quien inicialmente huyó, se presentó en la comisaría local y fue detenido. Se sospecha que, impulsado por el miedo o los nervios, dejó al suboficial en el lugar. Por otro lado, se confirmó que no estaba bajo la influencia del alcohol, pero su acción constituye un delito en el país.

Mientras el caso sigue bajo investigación, las autoridades pertinentes trabajan para esclarecer las responsabilidades.

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