Alu: cómo una idea de vender productos gamer terminó siendo una de las tiendas peruanas de licenciados que más rápido crece

Diego Mohme tenía una idea concreta cuando arrancó con Alu en julio de 2025: montar una tienda online peruana para vender productos gamer. Nueve meses después, su catálogo combina teclados Logitech con mochilas de Stitch, polos de Spider-Man con parlantes de Star Wars, audífonos para streamers con loncheras de Pokémon. La primera categoría que despegó no fue gaming. Fueron las mochilas.

"Sorprendentemente fueron mochilas lo primero", cuenta el fundador. A partir de ahí, el crecimiento empujó el catálogo hacia donde le pedía el mercado: Disney, Marvel, Star Wars, Sanrio, Harry Potter, Dragon Ball, Nintendo, Paw Patrol y una lista que sigue expandiéndose cada mes. Hoy la tienda opera desde alu.pe con despachos a todo el Perú y se ha ganado un lugar entre los nombres peruanos más activos del nicho de productos con licencias oficiales.

TE RECOMENDAMOS TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD

Un nombre que viene de un sentimiento

El origen del nombre no es casual. "Alu" sale de "alucinante", y responde a una intención explícita del fundador: que cada compra se sienta como volver a ser niño. "Queríamos recordar siempre al cliente lo divertido que puede ser comprar. Sentirte como un niño una vez más", explica Mohme.

Esa idea atraviesa toda la experiencia de la tienda. El catálogo mezcla nostalgia de infancia con piezas gamer de alta gama, y no hay vergüenza en combinarlas. Un comprador puede encontrar en el mismo pedido un teclado mecánico inalámbrico y un bolso de Mickey Mouse, y Alu lo trata como una decisión totalmente lógica.

El socio detrás del catálogo

Las licencias que comercializa Alu no llegan por magia. "Las licencias son por nuestro socio que es distribuidor, se llama David y es dueño de LDCORP", detalla Mohme. Esa relación con LDCORP le da a la tienda acceso a producto oficial con respaldo del distribuidor, en categorías que van desde textil y escolar hasta accesorios tecnológicos.

Eso distingue a Alu de otras tiendas del mercado peruano que operan con importaciones grises o réplicas. En un país donde los fans de Disney, Marvel o Sanrio han tenido que importar desde Estados Unidos o pagar sobreprecio en retailers grandes, tener un stock local con licencia legítima cambia la dinámica de compra.

Una madrugada de Navidad que explica todo

La historia que Mohme cuenta cuando le preguntan por el inicio de Alu transcurre en diciembre. Habían cerrado doce ventas, un récord en ese momento. Y se enteraron de que no tenían delivery disponible para entregar a tiempo. La decisión fue simple. A las seis de la mañana, Diego agarró su carro y pasó doce horas manejando por Lima repartiendo pedidos él mismo. "No podía permitir que el regalo de Navidad no llegue", resume.

Esa anécdota explica mejor que cualquier plan estratégico cómo se construye una marca en sus primeros meses: operando desde adentro, sin delegar lo crítico, asumiendo que el cliente no debería pagar por los problemas del negocio. Hoy, con volumen de pedidos creciente, Alu ya no depende de madrugadas personales, pero el criterio quedó grabado en cómo operan.

Qué tiene Alu hoy y hacia dónde va

El catálogo actual cubre varios universos en paralelo. En Disney están Mickey, Minnie, Frozen, Stitch, Cars, Rey León y Donald. En Marvel, Spider-Man, Iron Man y Avengers, con Batman por el lado DC. Star Wars entra con una línea propia enfocada en Mandalorian y accesorios. El lado kawaii lo cubre Sanrio con Cinnamoroll, Kuromi, Hello Kitty y My Melody. Y la vertical gaming trabaja con SKU oficiales de Logitech: desde el mouse G203 hasta teclados Pro X TKL y audífonos G Pro X Lightspeed.