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Sociedad

Joven cosmiatra queda en UCI tras presunto intento de feminicidio en Cercado de Lima

Su expareja, Luis Andrés Flores, habría planeado el crimen, ingresando al domicilio cubierto y saliendo con pertenencias de la joven. La hermana de la víctima confirmó que presenta severas lesiones.

Yanet Urbano, una joven cosmiatra de 32 años, se encuentra en estado crítico tras ser supuestamente atacada por su expareja en el Cercado de Lima. El incidente revela la alarmante violencia de género en el país.
Yanet Urbano, una joven cosmiatra de 32 años, se encuentra en estado crítico tras ser supuestamente atacada por su expareja en el Cercado de Lima. El incidente revela la alarmante violencia de género en el país. | composición LR

El caso de Yanet Urbano, una joven cosmiatra de 32 años que permanece en estado crítico tras ser atacada presuntamente por su expareja en el Cercado de Lima, vuelve a poner en evidencia la grave problemática de la violencia de género en el país.

Desde los exteriores del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, su hermana Sheyla rompió en llanto al informar sobre el delicado estado de salud de la víctima, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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“Mi hermana, por los golpes en la cabeza, tiene varios hematomas. Ha sangrado en la noche, su presión está muy elevada y los médicos no logran estabilizarla. Nos han dicho que en cuestión de horas podría entrar en muerte cerebral”, declaró entre lágrimas.

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Ataque con violencia extrema y signos de premeditación

De acuerdo con el testimonio de la familia, el presunto agresor, identificado como Luis Andrés Flores Julca, habría planificado el ataque. Cámaras de seguridad lo registraron ingresando al domicilio con el rostro cubierto y cargando varios objetos.

Según las imágenes, el sujeto permaneció varios minutos en el interior del inmueble. Posteriormente, salió con mochilas y maletas. Antes de retirarse, habría incendiado la vivienda, dejando a la joven gravemente herida en su interior.

Yanet presenta aproximadamente el 70% del cuerpo con quemaduras de segundo grado, además de múltiples heridas punzocortantes, pues habría sido víctima de apuñalamiento. Allegados indicaron que el agresor habría intentado borrar evidencias, llevándose pertenencias y el celular de la joven.

Este hecho es investigado como intento de feminicidio. La hermana exigió a las autoridades la pronta captura del agresor. “Lo único que queremos es justicia. No puede quedar impune, no puede ser un caso más”, expresó.

En el Perú, los casos de violencia contra la mujer continúan en aumento, y organizaciones feministas han advertido que la falta de medidas de prevención, protección efectiva y sanción oportuna contribuyen a la repetición de estos crímenes.

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Canal de ayuda

Si tú has sido o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

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