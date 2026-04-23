Extorsionan colegio en Cercado de Lima y madres temen ataque: "A mi hijo me lo pueden entregar en un cajón”

La delincuencia golpea al sector educativo. Madres de familia de la institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ubicada en el Cercado de Lima, expresaron su preocupación luego de conocer que el director del colegio está siendo extorsionado por una obra que se realiza dentro del plantel.

En un reciente hecho, sujetos habrían llegado hasta la escuela mostrando sus armas como una forma de intimidar al personal para que se efectúe el pago exigido. Las mujeres denunciaron que estas amenazas se producen debido a que la constructora a cargo de los trabajos estaría pagando cupos a una banda criminal.

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Preocupadas por amedrentamientos

En declaraciones a Latina, alertaron que hace poco los extorsionadores llegaron hasta la puerta principal del centro educativo a bordo de una motocicleta. Uno de ellos se habría levantado parte de sus prendas para mostrar el arma de fuego que llevaba consigo al personal de resguardo.

“Una amiga mía ingresó justo a dirección y lo vio asustado al de seguridad corriendo a informar lo que había pasado, que el hombre vino, se levantó la camisa y le mostró el arma”, señaló una de las afectadas. Esta no sería la primera vez que los hombres realizan un acto de este tipo.

Evalúan no enviar a sus hijos al colegio

Debido a esta situación, afirmaron que temen un posible ataque contra la institución que pueda afectar a sus hijos. “El miedo es inmenso. A mi hijo me lo pueden entregar en un cajón, inválido o una bala le puede caer. No nos dan nada de seguridad”, dijo otra de las mamás.

Las perjudicadas aseguraron que han intentado comunicarse con la UGEL del distrito y el Ministerio de Educación; sin embargo, hasta ahora no obtienen respuestas. Ante ello, están considerando que sus hijos solo lleven clases virtuales durante cuatro meses mientras culmina la ejecución de la obra.

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