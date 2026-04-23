HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Extorsionan colegio en Cercado de Lima y madres temen ataque: "A mi hijo me lo pueden entregar en un cajón”

Los delincuentes habrían llegado hasta la puerta principal del plantel para mostrar sus armas, como una forma de intimidar al personal y presionar para que los directivos realicen el pago exigido por una obra que se realiza dentro de la escuela.

Temen que extorsionadores concreten ataque
Temen que extorsionadores concreten ataque | Composición LR / Captura Latina

La delincuencia golpea al sector educativo. Madres de familia de la institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ubicada en el Cercado de Lima, expresaron su preocupación luego de conocer que el director del colegio está siendo extorsionado por una obra que se realiza dentro del plantel.

En un reciente hecho, sujetos habrían llegado hasta la escuela mostrando sus armas como una forma de intimidar al personal para que se efectúe el pago exigido. Las mujeres denunciaron que estas amenazas se producen debido a que la constructora a cargo de los trabajos estaría pagando cupos a una banda criminal.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ ALIAGA PIDE SUSPENDER RESULTADOS Y KEIKO MARCA DISTANCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Balean a chofer y cobrador de combi a pocos metros del hospital Barton en el Callao: sicario es un menor de edad

lr.pe

Preocupadas por amedrentamientos

En declaraciones a Latina, alertaron que hace poco los extorsionadores llegaron hasta la puerta principal del centro educativo a bordo de una motocicleta. Uno de ellos se habría levantado parte de sus prendas para mostrar el arma de fuego que llevaba consigo al personal de resguardo.

“Una amiga mía ingresó justo a dirección y lo vio asustado al de seguridad corriendo a informar lo que había pasado, que el hombre vino, se levantó la camisa y le mostró el arma”, señaló una de las afectadas. Esta no sería la primera vez que los hombres realizan un acto de este tipo.

Evalúan no enviar a sus hijos al colegio

Debido a esta situación, afirmaron que temen un posible ataque contra la institución que pueda afectar a sus hijos. “El miedo es inmenso. A mi hijo me lo pueden entregar en un cajón, inválido o una bala le puede caer. No nos dan nada de seguridad”, dijo otra de las mamás.

Las perjudicadas aseguraron que han intentado comunicarse con la UGEL del distrito y el Ministerio de Educación; sin embargo, hasta ahora no obtienen respuestas. Ante ello, están considerando que sus hijos solo lleven clases virtuales durante cuatro meses mientras culmina la ejecución de la obra.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Balean a chofer y cobrador de combi a pocos metros del hospital Barton en el Callao: sicario es un menor de edad

Balean a chofer y cobrador de combi a pocos metros del hospital Barton en el Callao: sicario es un menor de edad

LEER MÁS
Cae peligrosa banda que extorsionaba a empresas de transporte público 14, E y T en Chorillos

Cae peligrosa banda que extorsionaba a empresas de transporte público 14, E y T en Chorillos

LEER MÁS
PNP detiene a adulta mayor que poseía 1.700 cartuchos de dinamita: material iba a ser utilizado con fines extorsivos, según las autoridades

PNP detiene a adulta mayor que poseía 1.700 cartuchos de dinamita: material iba a ser utilizado con fines extorsivos, según las autoridades

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Incidente durante pruebas de ensayo en Base Aérea Las Palmas: paracaídas no abrió por completo en Surco

Incidente durante pruebas de ensayo en Base Aérea Las Palmas: paracaídas no abrió por completo en Surco

LEER MÁS
Detienen a coronel de la PNP por presunta implicancia en robo de lingote de oro: habría sido vendido por US$200.000

Detienen a coronel de la PNP por presunta implicancia en robo de lingote de oro: habría sido vendido por US$200.000

LEER MÁS
Cambios en la velocidad máxima y otras reglas de tránsito son oficializadas por el MTC: estas son las nuevas disposiciones en 2026

Cambios en la velocidad máxima y otras reglas de tránsito son oficializadas por el MTC: estas son las nuevas disposiciones en 2026

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 22 de abril: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Resultados de La Tinka del miércoles 22 de abril: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
Resultados oficiales Serums 2026-I: revisa el link con los puntajes para las más de 7.000 vacantes disponibles

Resultados oficiales Serums 2026-I: revisa el link con los puntajes para las más de 7.000 vacantes disponibles

LEER MÁS
Perrito callejero enfermo conmueve al llegar solo a veterinaria de San Juan de Lurigancho para pedir ayuda

Perrito callejero enfermo conmueve al llegar solo a veterinaria de San Juan de Lurigancho para pedir ayuda

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Osinergmin: ¿Dónde está el combustible más barato? Facilito te ayuda a ubicar grifos con stock disponible en Lima y provincias

Detienen a coronel de la PNP por presunta implicancia en robo de lingote de oro: habría sido vendido por US$200.000

El mejor plato de comida del mundo se cocina en América Latina y es considerado una elaboración básica en su país: no es el ceviche

Sociedad

Detienen a coronel de la PNP por presunta implicancia en robo de lingote de oro: habría sido vendido por US$200.000

Rescatan a gerente de centro comercial secuestrada en el Callao: PNP detuvo a dos implicados en Pisco

Incidente durante pruebas de ensayo en Base Aérea Las Palmas: paracaídas no abrió por completo en Surco

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Amadeo Javier Flores Carcagno es el nuevo ministro de Defensa tras salida de Carlos Díaz por compra de aviones

Lucho Cáceres: "Hemos vivido cinco años en dictadura congresal"

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025