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Después de casi 4 años, reabren tramo de la av. Arica en Breña cerrado por obras de la Línea 2 del Metro de Lima

La reapertura permitirá la circulación de vehículos públicos y privados, beneficiando a miles de usuarios diarios y buscando reducir la congestión vehicular entre Breña y el Cercado de Lima.

Avances en obras de la Línea 2 del Metro en Lima en Breña
Avances en obras de la Línea 2 del Metro en Lima en Breña | Municipalidad de Breña

Luego de casi cuatro años de cierre por las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, se habilitaron para el tránsito vehicular las cuadras 1 a la 4 de la avenida Arica, en el distrito de Breña. La medida permitirá la recuperación progresiva de la circulación de vehículos públicos y privados en una de las principales vías de conexión de la ciudad.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que esta vía permanecía cerrada desde 2022, lo que generó afectaciones en el tránsito vehicular y el comercio de la zona. La reapertura marca un punto de inflexión para mejorar la conectividad entre Breña y el Cercado de Lima.

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La habilitación de las cuadras 1 a 4 permitirá mejorar la circulación de vehículos y el comercio.

Mejor conectividad entre Breña y Cercado

La liberación comprende cuatro cuadras entre los jirones Breña y Varela, lo que beneficiará a miles de conductores y usuarios que transitan a diario por esta arteria vial. Con ello, se espera reducir la congestión vehicular y facilitar el desplazamiento entre ambos distritos.

Como parte de los trabajos ejecutados, se realizaron labores de reposición de la calzada, construcción de rampas, rehabilitación de veredas, implementación de áreas verdes e instalación de señalización horizontal y vertical, con el fin de garantizar condiciones seguras para la circulación.

Impulso al comercio y avance de obras

El alcalde de Breña destacó que esta reapertura representa un avance importante para el distrito. “Esta reapertura no solo mejora el tránsito, sino que también impulsa la reactivación económica de la zona. Seguiremos gestionando para recuperar cada vía afectada por estas obras”, afirmó la autoridad edil.

Asimismo, esta habilitación se suma a las liberaciones previas realizadas en las zonas de las estaciones Central, Manco Cápac y Cangallo. En paralelo, continúan los trabajos subterráneos en la estación Plaza Bolognesi, que actualmente registra un avance de obra de 93,42% como parte de la Línea 2 del Metro.

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