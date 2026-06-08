La provincia peruana que decidió proteger a las abejas por una razón que afecta directamente a tu comida
La iniciativa, impulsada por el Gobierno Regional de San Martín, involucra a 204 apicultores y 1.216 colmenas, generando ingresos y contribuyendo al desarrollo sostenible de las comunidades rurales.
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Las abejas cumplen una función clave en la producción de alimentos y en la conservación de los ecosistemas. Por ello, la provincia de Moyobamba, ubicada en la región San Martín, aprobó una ordenanza que declara de interés público local la protección de las abejas melíferas, las especies nativas de meliponinos y los espacios naturales que permiten su desarrollo.
La medida fue oficializada mediante la Ordenanza Municipal n.º 673-MPM y convierte a Moyobamba en una de las primeras provincias de la Amazonía peruana en adoptar una normativa específica para salvaguardar a los polinizadores. La iniciativa busca fortalecer la sostenibilidad agrícola y promover acciones que contribuyan a la conservación de la biodiversidad.
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La medida, impulsada por el GORE San Martín, busca prevenir la disminución de las poblaciones de polinizadores, cruciales para el 75% de los cultivos destinados al consumo humano.
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¿Por qué las abejas son fundamentales para la producción de alimentos?
La importancia de esta decisión radica en el papel que desempeñan las abejas y otros polinizadores en la agricultura. Según especialistas, más del 75% de los cultivos destinados al consumo humano dependen, en mayor o menor medida, de la polinización para producir frutos y semillas.
La disminución de las poblaciones de estos insectos representa un riesgo para la seguridad alimentaria y para la productividad de numerosas actividades agrícolas. Ante este escenario, la ordenanza busca impulsar campañas de sensibilización, promover buenas prácticas productivas y reducir amenazas como el uso inadecuado de agroquímicos y la pérdida de cobertura vegetal.
La iniciativa fue impulsada por el Gobierno Regional de San Martín, a través de la Dirección Regional de la Producción y el Proyecto Apícola Regional, en coordinación con instituciones públicas, especialistas y productores vinculados a la actividad apícola.
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La apicultura genera ingresos para cientos de familias en Moyobamba
Además de su valor ambiental, la protección de las abejas también tiene un impacto económico en la provincia. Actualmente, la actividad apícola en Moyobamba involucra a 204 productores y 1.216 colmenas y se ha convertido en una fuente de ingresos para numerosas familias rurales.
Las autoridades consideran que fortalecer la conservación de los polinizadores también ayudará a impulsar cadenas productivas relacionadas con la agricultura y la producción de miel, lo que favorecerá el desarrollo sostenible de la zona.
El coordinador del Proyecto Apícola Regional, Hanns Limmer Collazos Marina, destacó que la ordenanza reconoce el valor estratégico de las abejas tanto para la producción agrícola como para la preservación de los ecosistemas. Asimismo, señaló que la norma representa un avance importante en la gestión sostenible de los recursos naturales de la región.
Con esta decisión, Moyobamba busca convertirse en un referente en la conservación de los polinizadores, insectos esenciales para la producción de alimentos que llegan a la mesa de millones de personas cada día.