HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Sociedad

La provincia peruana que decidió proteger a las abejas por una razón que afecta directamente a tu comida

La iniciativa, impulsada por el Gobierno Regional de San Martín, involucra a 204 apicultores y 1.216 colmenas, generando ingresos y contribuyendo al desarrollo sostenible de las comunidades rurales.

La iniciativa no solo salvaguarda el medio ambiente, sino que también beneficia a 204 productores locales de miel, favoreciendo la economía rural y el desarrollo sostenible de la provincia.
La iniciativa no solo salvaguarda el medio ambiente, sino que también beneficia a 204 productores locales de miel, favoreciendo la economía rural y el desarrollo sostenible de la provincia. | Foto: Andina/WikiCommons/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Las abejas cumplen una función clave en la producción de alimentos y en la conservación de los ecosistemas. Por ello, la provincia de Moyobamba, ubicada en la región San Martín, aprobó una ordenanza que declara de interés público local la protección de las abejas melíferas, las especies nativas de meliponinos y los espacios naturales que permiten su desarrollo.

La medida fue oficializada mediante la Ordenanza Municipal n.º 673-MPM y convierte a Moyobamba en una de las primeras provincias de la Amazonía peruana en adoptar una normativa específica para salvaguardar a los polinizadores. La iniciativa busca fortalecer la sostenibilidad agrícola y promover acciones que contribuyan a la conservación de la biodiversidad.

TE RECOMENDAMOS

CONTEO RÁPIDO SACUDE LA SEGUNDA VUELTA: KEIKO HABLA Y SÁNCHEZ DA BALCONAZO | ARDE TROYA CON OXENFORD
La medida, impulsada por el Gobierno Regional de San Martín, busca prevenir la disminución de las poblaciones de polinizadores, cruciales para el 75% de los cultivos destinados al consumo humano.

La medida, impulsada por el GORE San Martín, busca prevenir la disminución de las poblaciones de polinizadores, cruciales para el 75% de los cultivos destinados al consumo humano.

PUEDES VER: Por primera vez este distrito en Lima tendrá una universidad nacional: contará con 30 carreras, entre ellas Medicina e Inteligencia Artificial

lr.pe

¿Por qué las abejas son fundamentales para la producción de alimentos?

La importancia de esta decisión radica en el papel que desempeñan las abejas y otros polinizadores en la agricultura. Según especialistas, más del 75% de los cultivos destinados al consumo humano dependen, en mayor o menor medida, de la polinización para producir frutos y semillas.

La disminución de las poblaciones de estos insectos representa un riesgo para la seguridad alimentaria y para la productividad de numerosas actividades agrícolas. Ante este escenario, la ordenanza busca impulsar campañas de sensibilización, promover buenas prácticas productivas y reducir amenazas como el uso inadecuado de agroquímicos y la pérdida de cobertura vegetal.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno Regional de San Martín, a través de la Dirección Regional de la Producción y el Proyecto Apícola Regional, en coordinación con instituciones públicas, especialistas y productores vinculados a la actividad apícola.

PUEDES VER: Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

lr.pe

La apicultura genera ingresos para cientos de familias en Moyobamba

Además de su valor ambiental, la protección de las abejas también tiene un impacto económico en la provincia. Actualmente, la actividad apícola en Moyobamba involucra a 204 productores y 1.216 colmenas y se ha convertido en una fuente de ingresos para numerosas familias rurales.

Las autoridades consideran que fortalecer la conservación de los polinizadores también ayudará a impulsar cadenas productivas relacionadas con la agricultura y la producción de miel, lo que favorecerá el desarrollo sostenible de la zona.

El coordinador del Proyecto Apícola Regional, Hanns Limmer Collazos Marina, destacó que la ordenanza reconoce el valor estratégico de las abejas tanto para la producción agrícola como para la preservación de los ecosistemas. Asimismo, señaló que la norma representa un avance importante en la gestión sostenible de los recursos naturales de la región.

Con esta decisión, Moyobamba busca convertirse en un referente en la conservación de los polinizadores, insectos esenciales para la producción de alimentos que llegan a la mesa de millones de personas cada día.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
De campos sin vida a ecosistemas verdes: los parques solares en España que reparan el daño histórico de la agricultura intensiva

De campos sin vida a ecosistemas verdes: los parques solares en España que reparan el daño histórico de la agricultura intensiva

LEER MÁS
Paro agrario HOY EN VIVO: últimas noticias, medidas de los agricultores, regiones que se suman, toma de carreteras y más del cuarto día de la movilización

Paro agrario HOY EN VIVO: últimas noticias, medidas de los agricultores, regiones que se suman, toma de carreteras y más del cuarto día de la movilización

LEER MÁS
Gobierno busca frenar paro agrario con decreto de urgencia y compra estatal de arroz, pero gremios no están satisfechos: "En este momento no llevamos la solución"

Gobierno busca frenar paro agrario con decreto de urgencia y compra estatal de arroz, pero gremios no están satisfechos: "En este momento no llevamos la solución"

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Por primera vez este distrito en Lima tendrá una universidad nacional: contará con 30 carreras, entre ellas Medicina e Inteligencia Artificial

Por primera vez este distrito en Lima tendrá una universidad nacional: contará con 30 carreras, entre ellas Medicina e Inteligencia Artificial

LEER MÁS
¡Boda terminó con intervención policial! Policía clausura fiesta de novios por tener bebidas alcohólicas durante la ley seca

¡Boda terminó con intervención policial! Policía clausura fiesta de novios por tener bebidas alcohólicas durante la ley seca

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 7 de junio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa y más

Resultados de La Tinka del domingo 7 de junio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa y más

LEER MÁS
Fue a votar en Surco y le dijeron que figuraba como fallecido: Reniec explica el error del caso

Fue a votar en Surco y le dijeron que figuraba como fallecido: Reniec explica el error del caso

LEER MÁS
Oficial Y Confirmado | Cronograma de pagos de la ONP para junio de 2026: consulta las fechas de depósito para pensionistas

Oficial Y Confirmado | Cronograma de pagos de la ONP para junio de 2026: consulta las fechas de depósito para pensionistas

LEER MÁS
Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025