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¡Atrapado in fraganti! Intentó suplantar la identidad de otra persona para votar y fue detenido

La intervención se produjo en la I. E. Cleofé Arévalo Del Águila, activando a la PNP y la Fiscalía tras detectar inconsistencias en su identificación.

El hecho fue detectado por el presidente de mesa y derivó en la intervención del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.
El hecho fue detectado por el presidente de mesa y derivó en la intervención del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. | Foto: composición LR
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Un intento de fraude electoral terminó con la detención en flagrancia de Jhoan A. Pisco Sinti durante la segunda vuelta de las Elecciones 2026 en San Martín. El ciudadano fue intervenido en la I. E. Cleofé Arévalo Del Águila luego de que el presidente de mesa descubriera que pretendía votar utilizando la identidad de otra persona.

El hecho ocurrió dentro de un aula de votación cuando el presidente de mesa advirtió inconsistencias en la identificación del elector, lo que activó la intervención inmediata del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. La situación fue registrada en el marco de una jornada electoral supervisada por los organismos del sistema de justicia y electoral.

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Fiscalía inicia investigaciones y dispone detención de suplantador

La Fiscalía Provincial Penal de La Banda de Shilcayo dispuso la intervención del ciudadano tras la alerta generada en el local de votación. Según lo informado por el Ministerio Público, la fiscal a cargo ordenó las diligencias correspondientes y el levantamiento del acta en coordinación con los organismos electorales presentes.

Luego de la intervención, el detenido fue trasladado a una dependencia policial para continuar con las investigaciones conforme a ley, al tratarse de un presunto delito cometido en flagrancia durante el proceso electoral.

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JNE reportó abandono de miembros de mesa y otros incidentes durante la jornada electoral

En paralelo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó sobre diversas incidencias registradas durante la jornada de votación, entre ellas el abandono de funciones de un miembro de mesa y la presencia de material dentro de algunas cámaras secretas en distintos locales del país.

El vocero del JNE, Ernesto Rosales, indicó que estos reportes fueron canalizados para su evaluación dentro de los procedimientos establecidos, precisando que los casos de suplantación son derivados a la Policía Nacional y al Ministerio Público, mientras que el organismo electoral cumple funciones de supervisión.

Asimismo, el presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que se registraron múltiples incidencias durante el día, principalmente en Lima, y que se realizaron reemplazos de cédulas marcadas de manera irregular, sin que ello implique la nulidad automática de las mesas de sufragio.

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