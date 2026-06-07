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Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
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ELECCIONES PERÚ 2026 EN VIVO: KEIKO VS. ROBERTO SÁNCHEZ | SEGUNDA VUELTA | MINUTO A MINUTO

Política

Resultados ONPE 2026 EN VIVO: Mapa interactivo de cómo votó cada región del Perú

Este mapa interactivo muestra el conteo oficial de la ONPE y permite seguir en tiempo real la distribución de votos y las tendencias electorales en diversas regiones del país.

El mapa interactivo de la ONPE permite seguir en tiempo real el conteo de los votos y conocer la distribución electoral por regiones, brindando información actualizada sobre el avance de las elecciones.
El mapa interactivo de la ONPE permite seguir en tiempo real el conteo de los votos y conocer la distribución electoral por regiones, brindando información actualizada sobre el avance de las elecciones. | Foto: La República
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Las Elecciones 2026 marcarán un nuevo capítulo en la historia política del país. En una segunda vuelta decisiva entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, millones de peruanos acudieron a las urnas para elegir al próximo presidente de la República entre dos propuestas que representan visiones distintas sobre el futuro del Perú. Más de 27 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para participar en esta jornada electoral, considerada una de las más reñidas de los últimos años.

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A través de este mapa interactivo podrás seguir en tiempo real el avance del conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y conocer cómo se distribuyen los votos en cada región del país. La herramienta permite visualizar qué candidato lidera en cada departamento, comparar tendencias territoriales y entender el comportamiento electoral a medida que avanza el escrutinio oficial.

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Resultados ONPE 2026: mapa interactivo del Perú

Además de mostrar los resultados regionales, este especial permite identificar las zonas donde la contienda es más ajustada y aquellas donde existe una clara preferencia electoral. De esta manera, los lectores podrán analizar el mapa político del Perú y comprender cómo el voto de la costa, la sierra y la selva influye en la definición del próximo gobierno.

La ONPE actualiza progresivamente los resultados conforme se procesan las actas provenientes de todo el territorio nacional y del extranjero. Debido a la magnitud del proceso y a la llegada escalonada de la información, las cifras pueden variar durante las próximas horas, por lo que este mapa se actualizará constantemente para reflejar los datos oficiales más recientes.

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