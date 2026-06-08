Roberto Sánchez con 50.008% pasa a Keiko Fujimori con 49.992%, según la ONPE al 93,94%

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se disputan el sillón presidencial. | Composición/LR

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El último reporte de la Onpe al 96,5% muestra que Roberto Sánchez superó a Keiko Fujimori con 2.942 votos. La ligera ventaja a favor del candidato de Juntos por el Perú se da un día después de la segunda vuelta.