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Política

Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez en 9 de las 25 regiones del país, según ONPE al 94%

La candidata presidencial de Fuerza Popular presenta mayoría de votos solo en el norte y centro del país.

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular
Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular | Foto: Silvana Quiñonez
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De acuerdo con los últimos reportes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tiene el respaldo de nueve regiones del país. El electorado a su favor se concentra principalmente en Lima, el Callao, la costa norte y el centro del país.

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El norte y el Callao

Los datos oficiales de la Onpe, al 94%, muestran una ventaja para el partido naranja en diversas regiones del norte. En Piura, con el 98,71% de actas revisadas, Fujimori alcanza el 56,95% de los votos válidos, lo que representa un total de 581.730 votos, frente al 43,04% de Sánchez.

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Un panorama similar se registra en Tumbes, donde, al 99,68% de actas contabilizadas, la candidata obtiene el 64,33% de respaldo, que equivale a 81.960 votos, en comparación con el 35,66% de Sánchez. Asimismo, la provincia constitucional del Callao es otra de sus principales zonas de apoyo, ya que acumula un 65,61% de respaldo electoral.

Lima: ciudad donde tiene el mayor respaldo

En la capital se concentra la mayor cantidad de votantes y Keiko Fujimori mantiene el liderazgo. Con el 96,84% de las actas procesadas en Lima, la representante de Fuerza Popular registra el 63,50% de los votos válidos, lo que equivale a 3.943.082 votos. Por su parte, Roberto Sánchez concentra en la capital el 36,50% de electores a su favor y alcanza un total de 2.266.534 votos.

Ventaja en la costa y una mínima diferencia en la selva

Otras regiones que se muestran a favor de Fujimori son Lambayeque, donde alcanza el 58,84% con un total de 435.552 votos frente al 41,15% de Sánchez; La Libertad, con un 57,53% que equivale a 599.711 votos; e Ica, región del centro-sur donde se impone con un 51,91% y 279.728 votos ante el 48,08% del candidato de Juntos por el Perú.

Además, la competencia más reñida para la candidatura de Fuerza Popular se evidencia en la selva, específicamente en Ucayali. Con un avance del 88,55% en la contabilización de actas, Fujimori lidera la región con el 53,24%, que equivale a 136.005 votos, y mantiene una ventaja moderada sobre Sánchez, quien tiene el 46,75%, que representa 119.419 votos.

A este escenario nacional se suma el voto en el extranjero, que aún está siendo procesado. Hasta el momento, solo tiene 0,472% de actas procesadas.

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