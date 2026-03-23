Transportistas en Tacna mantienen tarifas de pasaje escolar y universitario

Los transportistas del transporte urbano en Tacna anunciaron la mañana del lunes 23 de marzo, que mantendrán el costo del pasaje escolar (0.50 céntimos) y universitario, a pesar del alza de combustibles. Reiteraron que no retrocederán en el alza del pasaje adulto de S/1 a S/1.50, ocurrido la semana pasada.

Representantes de las 33 rutas de transporte público sostuvieron una reunión de trabajo con funcionarios del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el alcalde de la provincia de Tacna, Pascual Güisa Bravo.

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Transportistas denuncian alza de combustible

Julián Flores y Fausto Laqui, dirigentes de los transportistas, sostuvieron que los grifos incrementaron hasta en un 80% el precio del diésel (petróleo) y que es imposible mantener el costo del pasaje urbano a S/1.

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Representantes del Programa de Vivienda Señor de Los Milagros expresaron su desacuerdo, indicando que incluso existen rutas que no realizan su recorrido completo.

Flores sostuvo que cada empresa de transporte decide el incremento de forma individual, pues ellos no pueden concertar precios. Aun así, la mayoría de buses ya han optado por alzar la tarifa desde la semana pasada.

El costo del diésel es de S/24.99 el galón hoy en el grifo Repsol de la avenida Hipólito Unanue. Antes del problema en el ducto de Camisea (Cusco) y la guerra en Oriente Medio, el costo del diésel oscilaba en S/15 y S/20.