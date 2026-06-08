Estudiantes alertan por matones en la UNU y continúan protestas por compañeros detenidos | Difusión

Estudiantes alertan por matones en la UNU y continúan protestas por compañeros detenidos | Difusión

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Momentos de tensión se vivieron durante la madrugada del lunes 8 de junio en las instalaciones de la Universidad Nacional de Ucayali (UNU), en Pucallpa, luego de que alumnos en protesta denunciaran el ingreso de un grupo de personas ajenas a la comunidad universitaria que presuntamente habría agredido físicamente a manifestantes y generado actos de violencia dentro del campus.

Según relataron los estudiantes, aproximadamente a las 3.00 a. m. sujetos señalados como 'matones' ingresaron por la fuerza a la universidad, cortando cadenas y reduciendo a los compañeros que permanecían en la toma pacífica iniciada hace más de 14 días como medida de protesta contra la actual gestión universitaria y principalmente contra su rector, Edgardo Leoncio Braul Gomero.

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Los manifestantes denunciaron que varios estudiantes fueron golpeados, amenazados y retenidos mientras se registraban incendios de vehículos pertenecientes al patrimonio de la universidad, entre ellos camionetas, una combi y otros bienes estatales. También se reportó la quema del motocar de un estudiante.

De acuerdo con la versión de los estudiantes, estos hechos tendrían como finalidad generar caos dentro del campus y posteriormente responsabilizar a los estudiantes por actos vandálicos. Alumnos solicitaron apoyo inmediato de la comunidad universitaria ante la gravedad de los hechos. Actualmente, la Policía Nacional mantiene el control de la universidad.



Detenidos en comisaría de Pucallpa: protestan por liberación

Tras los incidentes, varios dirigentes estudiantiles fueron intervenidos y trasladados a la comisaría de Pucallpa. Entre los estudiantes detenidos figuran Joaquín Gomero, Hernán Vidaurre, Héctor Bernales, Robert Gavilán y Abraham Ventura. Horas después, decenas de estudiantes y padres de familia se concentraron en el frontis de la dependencia policial para exigir la liberación de sus compañeros, asegurando que fueron detenidos 'sin causa alguna'.

En medio de la tensión, también surgieron cuestionamientos sobre la actuación de la Policía Nacional del Perú durante la intervención en el campus universitario. Algunos estudiantes señalaron que los agentes habrían llegado cuando los disturbios ya se habían producido y alertaron sobre un presunto favorecimiento hacia los agresores.

Agresión a dirigente estudiantil: detienen a sujeto

En redes sociales también comenzó a circular un video en el que se observa el momento en que el dirigente estudiantil Hernán Vidaurre es agredido físicamente por un sujeto de iniciales C.A.P.G.

Según denunciaron los manifestantes, el presunto agresor no habría sido intervenido inicialmente por los efectivos policiales presentes en la zona. Además, fotografías y videos difundidos posteriormente mostrarían al sujeto junto a otras personas en los exteriores del campus universitario antes de los disturbios registrados durante la madrugada.

Los estudiantes sostienen que el hombre tendría presuntos vínculos con el entorno del rector de la universidad y de actores políticos locales. Él ya se encuentra detenido en la comisaría de Pucallpa.

Documento policial y nuevas versiones sobre los hechos en Pucallpa

La crisis universitaria escaló aún más luego de que se conociera un parte policial en el que consta que el rector Edgardo Braul acudió a la Comisaría de Pucallpa alrededor de las 4.21 a. m. para denunciar una presunta usurpación agravada y daños contra la universidad.

En dicha denuncia, difundida por medios locales como Pucallpa 2.0 Noticias, se menciona como presuntos responsables a dirigentes estudiantiles que han sido detenidos. Sin embargo, alumnos consultados cuestionaron la cronología de los hechos, debido a que aseguran que parte de los incendios y disturbios ocurrieron posteriormente. Estas versiones aún deberán ser esclarecidas por las investigaciones correspondientes.

Asimismo, estudiantes señalaron que el nombre del sujeto que presuntamente habría agredido a los alumnos no aparece mencionado en la denuncia policial.

Protestas comenzaron tras denuncias contra autoridades universitarias

El conflicto en la Universidad Nacional de Ucayali se desarrolla en medio de cuestionamientos contra la actual gestión universitaria. La protesta estudiantil se inició tras denuncias relacionadas con presuntas irregularidades administrativas y pedidos de cambios dentro de la universidad.

Cabe recordar que el pasado 5 de junio se desarrolló el segundo día de la Mesa de Diálogo entre estudiantes y autoridades de la UNU. Sin embargo, no se lograron acuerdos debido a la ausencia de los vicerrectores en la reunión programada inicialmente para las 8.00 a. m.

Ante ello, los estudiantes reprogramaron el encuentro para las 6.00 p. m. del mismo día, pero, al persistir la inasistencia de las autoridades universitarias, los representantes estudiantiles optaron por retirarse, con lo que se incrementó el clima de tensión dentro de la casa superior de estudios.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades universitarias no han emitido un pronunciamiento detallado sobre los hechos registrados durante la madrugada. No obstante, horas antes de los incidentes, la universidad había informado el retorno de las clases virtuales desde este lunes 8 de junio, con el fin de no atrasar más el desarrollo de actividades académicas.

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