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Un adulto mayor perdió la vida tras ser atropellado la mañana del último viernes 5 de junio en la calle Mariano Melgar, en el distrito de San Juan de Miraflores. La víctima fue identificada como Francisco Guevara Usca, de 78 años, más conocido en la zona como ‘Don Panchito’, quien se encontraba realizando labores de reparación de bicicletas cerca de su vivienda cuando fue impactado por un vehículo plomo. A bordo de la Diego Alonso Suárez, vecino de la zona.

De acuerdo con testigos, el conductor perdió el control del vehículo mientras maniobraba en reversa e impactó contra el hombre. Debido a la fuerza de la colisión, la víctima fue proyectada hacia una puerta metálica, que quedó visiblemente doblada. Además, se reportaron daños materiales de consideración en motocicletas y un triciclo estacionados en las proximidades del siniestro.

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Conductor huyó tras el atropello y habría escapado por la parte posterior de su vivienda para evitar a la PNP

Lejos de ayudar al adulto mayor, Diego Alonso Suárez se dio a la fuga abandonando a la víctima en el lugar. Este hecho quedó registrado en una grabación difundida por Latina Noticias. Asimismo, testigos y vecinos relataron que, horas después del accidente, el hombre habría escapado por la parte posterior de su vivienda, eludiendo la presencia policial para evitar ser detenido.

Además, señalaron que el conductor mostraba presuntos síntomas de haber consumido alcohol. Hasta el momento, la Policía Nacional del Perú (PNP) continúa recabando información sobre el vehículo involucrado para dar con el paradero de quien sería el principal responsable de la muerte de 'Don Panchito'.

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Familia de la víctima pide justicia tras la fuga del conductor, quien permanece como no habido

Tras la muerte de Francisco Guevara, sus familiares acudieron al lugar del accidente, indignados, para exigir justicia y una rápida actuación de las autoridades.

“Estamos esperando justicia, porque las personas no han socorrido a ayudar. Los familiares (del prófugo) han tratado de cubrir este hecho y no han colaborado con las autoridades”, comentó la sobrina de la víctima.