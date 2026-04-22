Asesinan a tiros a cobrador mientras llamaba pasajeros en Santa Luzmila, Comas

Un cobrador de 29 años, Jorge Segundo García Urteaga, fue asesinado a balazos en Comas, cerca de su combi, la noche del lunes 21 de abril. El crimen ocurrió en la intersección de avenidas Metropolitana y Guillermo La Fuente. | La República. | Difusión

Un cobrador de 29 años, Jorge Segundo García Urteaga, fue asesinado a balazos en Comas, cerca de su combi, la noche del lunes 21 de abril. El crimen ocurrió en la intersección de avenidas Metropolitana y Guillermo La Fuente. | La República. | Difusión

Un cobrador de 29 años fue asesinado a balazos la noche del lunes 21 de abril, a unos pasos de la combi de transporte informal donde trabajaba, en la zona de Santa Luzmila, en Comas.

Según testigos, el ataque ocurrió cuando la víctima se encontraba llamando pasajeros cerca de la unidad en la intersección de las avenidas Metropolitana y Guillermo La Fuente.

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Combi cubría ruta Primera de Pro - Belaunde

Personal policial que llegó al lugar encontró a la víctima, identificada como Jorge Segundo García Urteaga (29), tendida en el piso al costado derecho de la combi de placa W2B-750, vehículo que cubría la ruta Primera de Pro – Belaunde.

De acuerdo con el parte policial preliminar, el hombre presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en el hombro izquierdo. El ataque habría sido perpetrado por un sujeto que, tras disparar, huyó presuntamente a bordo de una moto lineal junto a un cómplice.

Policía investiga posible ajuste de cuentas

Fuentes policiales informaron que la víctima registraba antecedentes por apropiación ilícita, delitos contra el patrimonio y contra la seguridad pública.

La Policía Nacional no descarta que el crimen esté vinculado a un presunto ajuste de cuentas. Sin embargo, también investiga una posible relación con cobros de cupos a transportistas, una modalidad delictiva que afecta actualmente al sector del transporte informal en la zona.

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