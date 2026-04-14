Atacan a balazos oficina de empresa de transporte de Las Uvitas y dejan carta extorsiva en Comas

Las autoridades informaron que ningún representante de la empresa formalizó la denuncia. | Composición LR | América Noticias

Las autoridades informaron que ningún representante de la empresa formalizó la denuncia. | Composición LR | América Noticias

La empresa de transporte público Las Uvitas ha sido víctima de un atentado criminal en una de sus oficinas administrativas ubicada cerca de la avenida Revolución, en la zona de Collique, Comas, durante las 10.00 p. m. del lunes 13 de abril. De acuerdo con la información de la Policía Nacional, los delincuentes dispararon en dos ocasiones contra el inmueble y dejaron un manuscrito con amenazas directas hacia los conductores.

Los proyectiles impactaron contra la ventana del segundo piso del local. Según las autoridades, los atacantes se identificaron como integrantes de la banda criminal denominada La Firma, quienes exigieron a los transportistas, que cubren la ruta Collique-San Miguel, que se comuniquen con ellos de manera inmediata.

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Carta extorsiva contra conductores

En el mensaje, los hampones especifican que desde el momento en que ocurrió el ataque, los transportistas están bajo el supuesto cuidado de la banda criminal. Asimismo, dejaron un número de contacto.

Por su parte, los representantes de la empresa evitaron dar mayores detalles sobre lo sucedido debido al temor por posibles represalias. Asimismo, las autoridades indicaron que no se presentó una denuncia formal por parte de los directivos afectados.

Antecedentes de la empresa Las Uvitas

En el 2024, un chofer de esta línea de transporte fue asesinado mientras se encontraba cumpliendo con su jornada habitual con pasajeros a bordo. Dicho incidente ocurrió en la ruta que llega hasta la avenida La Marina, según señalaron los efectivos.

Las investigaciones precisaron que el crimen estuvo vinculado a una rivalidad entre bandas organizadas. Específicamente, se habría tratado de una disputa contra la organización criminal presuntamente liderada por alias el Negro Marín.

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