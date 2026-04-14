HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara cuentan todo sobre las elecciones 2026 | La Verdad a Fondo

Sociedad

Atacan a balazos oficina de empresa de transporte de Las Uvitas y dejan carta extorsiva en Comas

Los atacantes, identificados como miembros de La Firma, exigieron a los transportistas que se comunicaran con ellos de inmediato.

Las autoridades informaron que ningún representante de la empresa formalizó la denuncia.
Las autoridades informaron que ningún representante de la empresa formalizó la denuncia. | Composición LR | América Noticias

La empresa de transporte público Las Uvitas ha sido víctima de un atentado criminal en una de sus oficinas administrativas ubicada cerca de la avenida Revolución, en la zona de Collique, Comas, durante las 10.00 p. m. del lunes 13 de abril. De acuerdo con la información de la Policía Nacional, los delincuentes dispararon en dos ocasiones contra el inmueble y dejaron un manuscrito con amenazas directas hacia los conductores.

Los proyectiles impactaron contra la ventana del segundo piso del local. Según las autoridades, los atacantes se identificaron como integrantes de la banda criminal denominada La Firma, quienes exigieron a los transportistas, que cubren la ruta Collique-San Miguel, que se comuniquen con ellos de manera inmediata.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES 2026: KEIKO, LÓPEZ ALIAGA Y JORGE NIETO: ¿QUIÉNES PASAN A SEGUNDA VUELTA? | ARDE TROYA

PUEDES VER: Empresa de transporte 'Vipusa' blinda sus buses tras asesinato de pasajera en Puente Piedra

lr.pe

Carta extorsiva contra conductores

En el mensaje, los hampones especifican que desde el momento en que ocurrió el ataque, los transportistas están bajo el supuesto cuidado de la banda criminal. Asimismo, dejaron un número de contacto.

Por su parte, los representantes de la empresa evitaron dar mayores detalles sobre lo sucedido debido al temor por posibles represalias. Asimismo, las autoridades indicaron que no se presentó una denuncia formal por parte de los directivos afectados.

PUEDES VER: Choferes de los 'Verdes' paralizan servicio tras amenazas de 'Los Chuckys': exigen pago adelantado de tres meses

lr.pe

Antecedentes de la empresa Las Uvitas

En el 2024, un chofer de esta línea de transporte fue asesinado mientras se encontraba cumpliendo con su jornada habitual con pasajeros a bordo. Dicho incidente ocurrió en la ruta que llega hasta la avenida La Marina, según señalaron los efectivos.

Las investigaciones precisaron que el crimen estuvo vinculado a una rivalidad entre bandas organizadas. Específicamente, se habría tratado de una disputa contra la organización criminal presuntamente liderada por alias el Negro Marín.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Se incendian dos buses interprovinciales en Comas: autoridades no descartan posible extorsión

Se incendian dos buses interprovinciales en Comas: autoridades no descartan posible extorsión

LEER MÁS
Chofer de Real Star es asesinado en Comas en bus lleno de pasajeros: empresa denunció extorsión

Chofer de Real Star es asesinado en Comas en bus lleno de pasajeros: empresa denunció extorsión

LEER MÁS
Cae pareja en Comas acusada de vender datos personales a ‘El Monstruo’ y otras bandas criminales en Lima Norte: ofrecían servicio en redes sociales

Cae pareja en Comas acusada de vender datos personales a ‘El Monstruo’ y otras bandas criminales en Lima Norte: ofrecían servicio en redes sociales

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Techo propio 2026: Hoy arranca la postulación para acceder a los bonos de vivienda del Estado

Techo propio 2026: Hoy arranca la postulación para acceder a los bonos de vivienda del Estado

LEER MÁS
Delincuentes armados roban joyería y someten a vigilante en pleno Centro Histórico de Lima

Delincuentes armados roban joyería y someten a vigilante en pleno Centro Histórico de Lima

LEER MÁS
Escándalo en Trujillo: Detienen a fiscalizadora del JNE por destruir 18 cédulas de votación válidas en pleno conteo

Escándalo en Trujillo: Detienen a fiscalizadora del JNE por destruir 18 cédulas de votación válidas en pleno conteo

LEER MÁS
Lima sin agua desde el 13 al 15 de abril: consulta horarios y zonas afectadas, según Sedapal

Lima sin agua desde el 13 al 15 de abril: consulta horarios y zonas afectadas, según Sedapal

LEER MÁS
Boulevard Caminito Íntimo ya es una realidad: el nuevo punto turístico que conectará el Estadio Nacional con Matute

Boulevard Caminito Íntimo ya es una realidad: el nuevo punto turístico que conectará el Estadio Nacional con Matute

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs ADT Tarma HOY: alineaciones y horario del partido del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¿Qué canales transmiten el Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026?

Atlético Madrid vs Barcelona EN VIVO por Champions League: alineaciones confirmadas de la vuelta de cuartos de final

Sociedad

Delincuentes armados roban joyería y someten a vigilante en pleno Centro Histórico de Lima

Lima sin agua desde el 13 al 15 de abril: consulta horarios y zonas afectadas, según Sedapal

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno elige los cazas F-16 Block 70 en un proceso con criterio político

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Keiko lidera, mientras Roberto Sánchez busca meterse en la segunda vuelta

Videos evidencian que material electoral no salió de Lurín, pese a anuncio de la ONPE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025