Extorsionador ataca a obrero en Comas, huye y se estrella contra combi antes de ser capturado

Un obrero de construcción civil fue herido a balazos por presuntos extorsionadores cuando realizaba sus labores matutinas en el jirón Pedro Ruiz Gallo, en la cuarta zona de Collique, distrito de Comas. De acuerdo con información policial, tres sujetos que se desplazaban en una mototaxi y una motocicleta llegaron hasta el lugar y dispararon en varias ocasiones contra el trabajador, para luego darse a la fuga.

Durante el escape, uno de los atacantes perdió el control de su motocicleta y chocó contra una combi de la empresa Mandarino en la avenida Revolución. Pese al impacto, abandonó el vehículo e intentó huir a pie, pero fue capturado por agentes de la Policía Nacional del Perú que ya seguían su rastro.

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Detenido con antecedentes fue identificado por videollamada

El intervenido fue identificado como Ronald Baldeón, de 18 años, quien presenta antecedentes delictivos. 'Tiene antecedentes por microcomercialización, por robo agravado y tenencia ilegal de armas', declaró el mayor PNP José Guinetti, jefe de la Comisaría de Collique.

A través de una videollamada, la víctima reconoció a su atacante y lo señaló como uno de los responsables del atentado. Durante el interrogatorio, el detenido indicó que fue contactado por un sujeto conocido como ‘El Loco de la Pascana’, quien le habría ofrecido S/200 para “distraer a la Policía”.

Obrero herido permanece estable y policía investiga móvil

Las autoridades informaron que el obrero recibió hasta seis impactos de bala en la pierna y la cadera, por lo que fue trasladado al Hospital Sergio Bernales, donde permanece estable.

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Comas asumió el caso y realiza diligencias para determinar si el ataque estaba dirigido contra el trabajador o contra la empresa contratista para la que laboraba.