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Falso pasajero balea a joven de 19 años que conducía combi en Comas y lo deja grave

El agresor disparó dentro de la unidad cuando el vehículo se detuvo para dejar usuarios en un paradero. Luego, huyó en una motocicleta junto a su cómplice. La Policía ya investiga el móvil del ataque.

La víctima fue evacuada aún con vida, pero su pronóstico es reservado.
La víctima fue evacuada aún con vida, pero su pronóstico es reservado. | Composición LR / Difusión

Un joven de 19 años, identificado como Christian David Llagas Maque, resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos al interior de una combi de placa A97-716, de transporte informal, que realizaba la ruta de Túpac a Pro, en el distrito de Comas.

El ataque ocurrió la tarde del miércoles 15 de abril, cuando la unidad se encontraba dejando pasajeros en un paradero ubicado en la avenida Belaúnde, en el cruce con la avenida Túpac Amaru. En ese momento, un sujeto que se había hecho pasar por pasajero sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el conductor, para luego huir junto a un cómplice que lo esperaba en una motocicleta lineal.

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Madre de la víctima habría presenciado el hecho

De acuerdo con el testimonio de su familiar, quien se presentó ante las autoridades como madre del herido, Teodocia Kler Zúñiga (63), ella se encontraba en la unidad trabajando como cobradora. El ataque ocurrió aproximadamente a las 3 de la tarde, mientras ambos realizaban su jornada laboral.

El herido fue trasladado en una unidad policial al hospital Sergio E. Bernales, donde ingresó con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano severo por proyectil de arma de fuego. Presenta una herida penetrante en la frente y otra perforante en la oreja izquierda. Su pronóstico es reservado.

La Policía Nacional derivó el caso a la comisaría de La Pascana, que ya realiza las investigaciones para identificar a los responsables.

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