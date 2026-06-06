Egipto ha inaugurado el monorraíl automatizado más extenso del mundo, una megaobra que conecta El Cairo con la Nueva Capital Administrativa | Ilustración con IA/ChatGPT/Alstom/CNN

Egipto ha inaugurado el monorraíl automatizado más extenso del mundo, una megaobra que conecta El Cairo con la Nueva Capital Administrativa | Ilustración con IA/ChatGPT/Alstom/CNN

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Egipto inauguró el monorraíl automatizado más extenso del planeta, una megaobra ferroviaria diseñada para enlazar El Cairo con la Nueva Capital Administrativa en el desierto. Este sistema autónomo, que mitiga la crónica congestión vial de la metrópoli, marcó oficialmente el inicio del servicio de pasajeros el 6 de mayo de 2026. Las autoridades del país africano catalogaron la infraestructura como un "avance clave hacia una movilidad urbana más inteligente y eficiente".

La iniciativa integra una estrategia global de transporte sostenible frente al acelerado crecimiento demográfico y la saturación de la red de carreteras. El proyecto introduce tecnología de punta bajo criterios ecológicos para transformar los traslados cotidianos de la población. Con este desarrollo, la nación busca consolidar un modelo de tránsito moderno, rápido y respetuoso con el medio ambiente.

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¿Cuáles son los detalles del monorraíl sin conductor más extenso en Egipto?

El monorraíl de El Cairo abarca dos vías proyectadas que conformarán el sistema de transporte más amplio de su tipo en todo el planeta, gracias a una extensión prevista de 96 km. En la actualidad, la ruta este del Nilo se encuentra operativa; este trayecto posee 56,5 km de longitud y enlaza la zona oriental de la capital egipcia con la Nueva Capital Administrativa.

La megaestructura utiliza unidades Innovia 300 de la firma Alstom, trenes automatizados que operan a velocidades de hasta 80 km/h sobre vigas elevadas. "Los trenes pueden transportar hasta 45.000 pasajeros por hora por sentido", según datos oficiales, lo que consolida a este sistema como una alternativa de alta capacidad idónea para una metrópoli con una población superior a 20 millones de residentes.

La ingeniería de este viaducto ferroviario incorpora esquemas de señalización fundamentados en radiocomunicaciones de alta velocidad. Dicha infraestructura regula con exactitud la marcha de los convoyes y gestiona labores críticas como el arranque, el frenado y la reacción ante emergencias sin intervención humana, tecnología implementada con éxito en urbes como Bangkok, Singapur y Los Ángeles.

¿Cuál es el impacto y costo del nuevo monorriel en Egipto?

El consorcio encabezado por la firma francesa Alstom obtuvo en 2019 la adjudicación para diseñar, edificar y gestionar la red ferroviaria elevada durante tres décadas tras su finalización. Este acuerdo comercial ostenta un valor de múltiples miles de millones de dólares y cuenta con el respaldo financiero de entidades internacionales como la agencia UK Export Finance. La megaobra busca transformar la movilidad en la región mediante una infraestructura moderna de alta capacidad.

Autoridades gubernamentales del país norteafricano afirman que el propósito central de la iniciativa radica en optimizar los tiempos de traslado y mitigar el uso de automóviles privados. Asimismo, el plan pretende aminorar el gasto de combustibles fósiles junto con los índices de polución en una de las zonas metropolitanas más pobladas de África. Respecto a este avance, el ministro de Transporte calificó la apertura como "un hito significativo" para el desarrollo vial de la nación.

A pesar del optimismo gubernamental, diversos analistas de la zona advierten que múltiples secciones del trayecto continúan en ejecución, por lo que dudan del beneficio inmediato en los desplazamientos cotidianos de la población. No obstante, el Ejecutivo ratifica que este proyecto constituye el eje de su estrategia de movilidad urbana sostenible y masiva programada hacia la década de 2030.