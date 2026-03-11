La periodista Trilce Reyes denunció haber sido víctima de agresión sexual por parte de su propio tío en enero de 2023. Desde entonces, asegura que el proceso judicial avanza con lentitud y que, pese a las pruebas presentadas y a que el acusado fue intervenido en el momento del hecho, el caso aún no llega a juicio oral. “Ya han pasado dos años y es como si nada hubiese sucedido”, afirma.

De acuerdo con la denunciante, el presunto agresor es hermano de su madre, una persona cercana con quien había compartido durante toda su vida en reuniones familiares. Reyes sostiene que el ataque ocurrió en su departamento en Lima, en un momento en que atravesaba una situación emocional difícil tras la reciente muerte de su abuela y de una tía.

TE RECOMENDAMOS ACUÑA PIERDE MINISTERIOS Y VLADIMIR CERRÓN LIBRE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Adolescente denuncia abuso sexual por parte de su padrastro y encubrimiento de su madre en Cajamarca

Denunció hace dos años y aún no encuentra justicia

Según relata la periodista, los hechos ocurrieron el 10 y 11 de enero de 2023, cuando invitó al presunto agresor a su vivienda para que conociera el lugar, luego de haberse independizado. “Es el hermano de mi mamá, una persona muy cercana con la cual yo he crecido”, cuenta.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Ese día, él llegó con bebidas alcohólicas y ambos comenzaron a conversar sobre la situación familiar que atravesaban tras varias pérdidas recientes. “Estábamos hablando de que mi tía había fallecido y había dejado a mi primita huérfana. Era una conversación muy sensible”, recuerda.

Con el paso de las horas, la denunciante asegura que comenzó a sentirse mareada. Según su testimonio, empezó a sentirse incómoda con la conversación. “Me dijo que sus amigos habían estado con mujeres más jóvenes y que ‘si tú quieres estar con mis amigos, primero tienes que pasar por mí’”, relató.

La intervención en el departamento

Reyes afirma que, al sentirse en peligro, intentó pedir ayuda a la persona con la que salía en ese momento y le envió un mensaje. Él acudió a su departamento y, según la denuncia, encontró en flagrancia al sujeto.

“Cuando abre la puerta se encuentra con la escena: yo estaba en el piso, inconsciente”, sostiene. Según indica, en los videos que su expareja logró grabar se observa al denunciado en el lugar.

Tras la alerta, llegaron agentes de la Policía Nacional, serenazgo, su padre y un amigo. “La policía lo encuentra en flagrancia, todavía seguía desnudo”, afirma. El detenido fue trasladado a la comisaría de Miraflores.

Horas después del incidente, indica que fue llevada a Medicina Legal para los exámenes correspondientes. Sin embargo, asegura que el resultado de la evaluación generó controversia dentro del proceso. “Recuerdo que la Policía dijo que ahí se veía que hubo relaciones recientes”, relata. No obstante, posteriormente el documento habría consignado otra interpretación.

De acuerdo con su versión, tras el examen médico el acusado fue liberado esa misma noche. “Lo sueltan cerca de la medianoche”, recuerda. La investigación terminó siendo tipificada como tentativa de violación, y no como agresión sexual consumada, algo que ella cuestiona. “Yo hablé con el abogado y le dije: ‘¿Por qué intento si él sí abusó de mí?’”, señala.

Dudas sobre el proceso

La denunciante también asegura haber detectado inconsistencias en los documentos médicos. Según explica, el informe que inicialmente mencionaba contacto reciente luego habría sido modificado. “Cuando semanas después voy a la comisaría, veo que el documento dice que eran relaciones antiguas, como si lo hubiesen cambiado”, afirma.

Para Reyes, la situación podría estar relacionada con la influencia del acusado, quien, según sostiene, era tratado como “colega” en la comisaría.

Tras la denuncia, la afectada asegura que enfrentó un fuerte impacto emocional y social. Una semana después de los hechos dejó su trabajo y decidió cerrar sus redes sociales. “Me alejé de todo, no quería salir ni en cámara. Me daba fobia”, recuerda.

Una evaluación psicológica posterior determinó que presentaba depresión. A esto se sumó un conflicto familiar, ya que, según afirma, varios parientes le pidieron retirar la denuncia: “Mis tías me llamaban llorando para que quite la denuncia y piense en sus hijos. Pero nadie pensó en mí”.

Pruebas presentadas

Entre las pruebas que asegura haber presentado al Ministerio Público se encuentran registros audiovisuales grabados el día del incidente, conversaciones previas que confirman la visita del acusado a su departamento y el informe médico que registró lesiones físicas. “Lo más fuerte son los videos”, sostiene. En ellos, afirma, se observa la escena en la que fue encontrada por la persona que ingresó a su vivienda.

Según comenta, el proceso se encuentra en etapa de investigación preparatoria. En mayo del año pasado se realizó el control de acusación, paso previo al juicio oral. Sin embargo, hasta ahora la denunciante asegura no haber recibido notificación sobre la fecha de la audiencia.

El último mensaje que recibió del abogado del Ministerio de la Mujer, señala, fue en julio del año pasado:

“Aún no tenemos notificación. En cuanto nos notifiquen le estaremos comunicando”, señala el texto enviado por WhatsApp. Desde entonces, afirma, continúa esperando.

“Que pague por lo que hizo”

Hoy, dos años después de los hechos, Reyes afirma que decidió hacer público su caso para visibilizar la situación y advertir sobre posibles riesgos para otras personas.

“Yo espero que este hombre pague por lo que hizo, sé que no soy la única víctima, porque si a mí me hizo esto que era como su hija, a cuántas más habrá hecho lo mismo. Él me dijo ‘yo ya he estado con alguien más de la familia”.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.