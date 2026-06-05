Crimen en Sullana: sicarios irrumpen en vivienda y asesinan a cuatro integrantes de una familia
Los atacantes, que cubrieron su rostro, ingresaron a la casa y continuaron disparando, mientras otros cómplices esperaban afuera en motocicletas.
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Una cámara de seguridad registró el momento en que dos sujetos armados, con el rostro completamente cubierto, llegaron hasta una vivienda y dispararon a quemarropa contra dos personas que se encontraban sentadas en el exterior del inmueble, en la región de Piura.
Segundos después, se observa la llegada de dos motocicletas que se estacionan frente a la casa, ubicada en el asentamiento humano Santa Teresita, en la provincia de Sullana.
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Piura: asesinos huyeron
Mientras uno de los atacantes ingresó a la vivienda y continuó disparando contra las personas que se encontraban en el interior, el otro permaneció afuera e incluso recargó su arma para seguir disparando.
El ataque duró aproximadamente 40 segundos. Tras perpetrar el crimen, los sicarios abordaron las motocicletas y huyeron del lugar con rumbo desconocido.
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Familia entera pierde la vida
De acuerdo con información preliminar, el hecho dejó al menos cuatro personas fallecidas, quienes serían integrantes de una misma familia.
Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables del múltiple crimen.
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