Crimen en Sullana: sicarios irrumpen en vivienda y asesinan a cuatro integrantes de una familia

Un ataque armado en Piura dejó al menos cuatro personas muertas, según registros de una cámara de seguridad. Dos sujetos armados dispararon a quemarropa en el asentamiento Santa Teresita. | Difusión

Un ataque armado en Piura dejó al menos cuatro personas muertas, según registros de una cámara de seguridad. Dos sujetos armados dispararon a quemarropa en el asentamiento Santa Teresita. | Difusión

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Una cámara de seguridad registró el momento en que dos sujetos armados, con el rostro completamente cubierto, llegaron hasta una vivienda y dispararon a quemarropa contra dos personas que se encontraban sentadas en el exterior del inmueble, en la región de Piura.

Segundos después, se observa la llegada de dos motocicletas que se estacionan frente a la casa, ubicada en el asentamiento humano Santa Teresita, en la provincia de Sullana.

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Piura: asesinos huyeron

Mientras uno de los atacantes ingresó a la vivienda y continuó disparando contra las personas que se encontraban en el interior, el otro permaneció afuera e incluso recargó su arma para seguir disparando.

El ataque duró aproximadamente 40 segundos. Tras perpetrar el crimen, los sicarios abordaron las motocicletas y huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Familia entera pierde la vida

De acuerdo con información preliminar, el hecho dejó al menos cuatro personas fallecidas, quienes serían integrantes de una misma familia.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables del múltiple crimen.

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