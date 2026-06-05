HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Todo sobre los cierres de campaña y respaldo | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Crimen en Sullana: sicarios irrumpen en vivienda y asesinan a cuatro integrantes de una familia

Los atacantes, que cubrieron su rostro, ingresaron a la casa y continuaron disparando, mientras otros cómplices esperaban afuera en motocicletas.

Un ataque armado en Piura dejó al menos cuatro personas muertas, según registros de una cámara de seguridad. Dos sujetos armados dispararon a quemarropa en el asentamiento Santa Teresita.
Un ataque armado en Piura dejó al menos cuatro personas muertas, según registros de una cámara de seguridad. Dos sujetos armados dispararon a quemarropa en el asentamiento Santa Teresita. | Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Una cámara de seguridad registró el momento en que dos sujetos armados, con el rostro completamente cubierto, llegaron hasta una vivienda y dispararon a quemarropa contra dos personas que se encontraban sentadas en el exterior del inmueble, en la región de Piura.

Segundos después, se observa la llegada de dos motocicletas que se estacionan frente a la casa, ubicada en el asentamiento humano Santa Teresita, en la provincia de Sullana.

TE RECOMENDAMOS

KENJI LANZA INDIRECTA, VARGAS LLOSA TOMA POSICIÓN Y KEIKO PRESENTA A SU HIJA EN MITÍN | ARDE TROYA

PUEDES VER: Jueza fue hasta la casa de una mujer de 94 años y consiguió que sus ocho hijos le paguen una pensión

lr.pe

Piura: asesinos huyeron

Mientras uno de los atacantes ingresó a la vivienda y continuó disparando contra las personas que se encontraban en el interior, el otro permaneció afuera e incluso recargó su arma para seguir disparando.

El ataque duró aproximadamente 40 segundos. Tras perpetrar el crimen, los sicarios abordaron las motocicletas y huyeron del lugar con rumbo desconocido.

PUEDES VER: Vecinos estarán más de 10 horas sin agua este 5 de junio: revisa los distritos afectados, según Sedapal

lr.pe

Familia entera pierde la vida

De acuerdo con información preliminar, el hecho dejó al menos cuatro personas fallecidas, quienes serían integrantes de una misma familia.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables del múltiple crimen.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Escolares estudian en plena pista por problemas en la reconstrucción de colegio: obra está paralizada desde hace 11 años

Escolares estudian en plena pista por problemas en la reconstrucción de colegio: obra está paralizada desde hace 11 años

LEER MÁS
Huellas Judiciales | Dra. Esperanza Vegas

Huellas Judiciales | Dra. Esperanza Vegas

LEER MÁS
Corte de Sullana informa

Corte de Sullana informa

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jueza fue hasta la casa de una mujer de 94 años y consiguió que sus ocho hijos le paguen una pensión

Jueza fue hasta la casa de una mujer de 94 años y consiguió que sus ocho hijos le paguen una pensión

LEER MÁS
Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 3 de junio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del miércoles 3 de junio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Piden investigar a hombre que castigó a su hija con una correa tras salir a una fiesta en Trujillo

Piden investigar a hombre que castigó a su hija con una correa tras salir a una fiesta en Trujillo

LEER MÁS
Nueva flota del Metropolitano avanza después de 15 años tras acuerdo entre ATU y concesionarios por adenda

Nueva flota del Metropolitano avanza después de 15 años tras acuerdo entre ATU y concesionarios por adenda

LEER MÁS
Segunda vuelta electoral: Ministerio de Educación del Perú suspende clases en estos colegios del 5 al 8 de junio

Segunda vuelta electoral: Ministerio de Educación del Perú suspende clases en estos colegios del 5 al 8 de junio

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025